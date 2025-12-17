Hansi Flick cible un renfort de poids en charnière centrale au mercato hivernal. Dans ce contexte, le nom de Pau Torres (Aston Villa) s’impose comme une piste prioritaire au FC Barcelone.

Fort d’un secteur offensif performant, emmené par un Raphinha en grande forme, le FC Barcelone reste exposé derrière. Malgré une série positive en Liga, la défense peine à rassurer : ligne trop haute, individualités fébriles et manque de repères suite au départ non remplacé d’Íñigo Martínez. Les jeunes, à l’image de Pau Cubarsi ou Gerard Martin, montrent des qualités mais manquent d’expérience à ce niveau. La volonté d’Hansi Flick est limpide : il faut du sang neuf et un leader défensif capable d’élever le niveau. Le staff a exploré plusieurs options ces dernières semaines, notamment Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), mais les exigences salariales du joueur allemand compliquent le dossier.

Pau Torres : un profil séduisant mais cher

Selon Sport, le profil de Pau Torres coche de nombreuses cases. Solide dans les duels, relance propre, titulaire indiscutable à Aston Villa, l’Espagnol a aussi l’avantage de bien connaître la Liga pour y avoir brillé à Villarreal. Une qualité d’autant plus précieuse pour s’intégrer rapidement dans le projet de Flick. Le principal enjeu réside dans le montant du transfert : recruté pour 40 M€ à l’été 2023, Torres coûte cher et les Anglais ne lâcheront rien sans compensation solide. Ce “joli pactole” pose question à Barcelone, où les finances sont scrutées de près après plusieurs investissements lourds. Parmi les autres profils évoqués, Nico Schlotterbeck reste d’actualité mais son coût salarial rebute. Le club catalan cherche donc l’alliance idéale entre expérience, marge de progression et tarif raisonnable.

Entre exigences financières et incertitudes de l’effectif

L’arrivée de Pau Torres aurait des répercussions immédiates, notamment sur l’avenir de Ronald Araujo. L’international uruguayen traverse une période trouble après avoir demandé du repos, son futur à Barcelone reste incertain et plusieurs interrogations entourent les difficultés de Ronald Araujo sous Luis Enrique. Un possible départ n’est donc pas à exclure lors d’un mercato animé. Autre enjeu d’envergure : la gestion du fair-play financier et la capacité du Barça à s’aligner sur des montants importants tout en poursuivant sa reconstruction. En coulisses, les dirigeants activent plusieurs leviers pour favoriser ce renfort stratégique et ne rien laisser au hasard. Le feuilleton Pau Torres n’en est qu’à ses débuts mais il illustre les ambitions affirmées des Blaugranas sur ce mercato. Un dossier à surveiller de près tout l’hiver, tant il pourrait conditionner les équilibres et les ambitions du FC Barcelone pour la saison à venir.