Après un carton rouge retentissant et des déclarations médiatisées, Ronald Araujo (26 ans) traverse une période délicate. Certains au FC Barcelone estiment que Luis Enrique a contribué à fragiliser l’Uruguayen.

Au FC Barcelone, Ronald Araujo fait face à une tempête qui dépasse le simple cadre sportif. Tout a commencé avec ce fameux match contre le PSG sous Xavi Hernández, marqué par un carton rouge qui avait littéralement anéanti les chances du Barça dans la compétition. Mais ce n’est pas tout. Dans le documentaire récent sur Luis Enrique, l’entraîneur espagnol a mis en avant les difficultés de l’Uruguayen dans la relance, exposant publiquement ses faiblesses.

Pour certains observateurs du club catalan, dont Xavi Hernandez Navarro, ces paroles ont eu un effet dévastateur. Araujo, habituellement solide et régulier, se retrouve aujourd’hui dans une spirale où son image et sa confiance ont été touchées. Selon des sources proches du joueur, malgré une condition physique irréprochable, l’international uruguayen peine à retrouver le niveau attendu par les supporters du Barça.

Les paroles de Luis Enrique ont flingué Araujo

Le défenseur travaille actuellement pour revenir à son meilleur niveau, mais la situation reste délicate. L’impression générale est que Luis Enrique, par ses commentaires, a mis en lumière des fragilités qui auraient pu rester confidentielles, fragilisant ainsi la carrière d’un joueur encore très jeune et prometteur.

Au FC Barcelone, beaucoup espèrent qu’Araujo retrouvera rapidement son équilibre mental et physique pour redevenir le pilier défensif solide qu’il était, mais la route vers la rédemption s’annonce longue. Entre pression médiatique et attentes élevées, l’Uruguayen devra faire preuve de résilience pour tourner la page de cette période complexe.