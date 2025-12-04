ASSE Mercato : Horneland lâche un indice fort sur l’avenir de Stassin 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : Luis Enrique a ruiné la carrière d’un titulaire du FC Barcelone ! 

Ronald Araujo (FC Barcelone)
Bastien Aubert
4 décembre 2025

Après un carton rouge retentissant et des déclarations médiatisées, Ronald Araujo (26 ans) traverse une période délicate. Certains au FC Barcelone estiment que Luis Enrique a contribué à fragiliser l’Uruguayen.

Au FC Barcelone, Ronald Araujo fait face à une tempête qui dépasse le simple cadre sportif. Tout a commencé avec ce fameux match contre le PSG sous Xavi Hernández, marqué par un carton rouge qui avait littéralement anéanti les chances du Barça dans la compétition. Mais ce n’est pas tout. Dans le documentaire récent sur Luis Enrique, l’entraîneur espagnol a mis en avant les difficultés de l’Uruguayen dans la relance, exposant publiquement ses faiblesses.

Pour certains observateurs du club catalan, dont Xavi Hernandez Navarro, ces paroles ont eu un effet dévastateur. Araujo, habituellement solide et régulier, se retrouve aujourd’hui dans une spirale où son image et sa confiance ont été touchées. Selon des sources proches du joueur, malgré une condition physique irréprochable, l’international uruguayen peine à retrouver le niveau attendu par les supporters du Barça.

Les paroles de Luis Enrique ont flingué Araujo 

Le défenseur travaille actuellement pour revenir à son meilleur niveau, mais la situation reste délicate. L’impression générale est que Luis Enrique, par ses commentaires, a mis en lumière des fragilités qui auraient pu rester confidentielles, fragilisant ainsi la carrière d’un joueur encore très jeune et prometteur.

Au FC Barcelone, beaucoup espèrent qu’Araujo retrouvera rapidement son équilibre mental et physique pour redevenir le pilier défensif solide qu’il était, mais la route vers la rédemption s’annonce longue. Entre pression médiatique et attentes élevées, l’Uruguayen devra faire preuve de résilience pour tourner la page de cette période complexe.

FC BarcelonePSG
#A la une#DÉCLARATIONS#RUMEURS

Les plus lus

Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland lâche un indice fort sur l’avenir de Stassin 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi clarifie son avenir et déplore un coup dur en vue à Lille 

Par Bastien Aubert
Ronald Araujo (FC Barcelone)
FC Barcelone...

PSG : Luis Enrique a ruiné la carrière d’un titulaire du FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Pierre Sage répondant à des questions au micro de beIN.
Ligue 1...

RC Lens : Sage donne de bonnes nouvelles de Gradit et annonce un transfert avant Nantes !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland annonce un retour de poids à Dunkerque et deux premiers renforts en janvier  

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro annonce un petit miracle avant le RC Lens ! 

Par Bastien Aubert
Le PSG en pleurs
Ligue 1...

OM, RC Lens, PSG : l’IA s’incline, Paris sera détrôné en L1 cette saison !

Par Bastien Aubert
Robin Risser (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca a ciblé le remplaçant de Gradit… l’OM, le LOSC et le PSG se l’arrachent ! 

Par Bastien Aubert
Louis Munteanu (Cluj)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : les Kita prêts à signer un buteur prisé, l’OL et le Stade Rennais enragent !

Par Bastien Aubert
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : bonne nouvelle pour Thauvin, un dossier achève Clauss à Nice, deuxième signature à Rennes !

Par Bastien Aubert
Cheick Doucoure (Crystal Palace)
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca a débusqué une starlette, futur clone de Cheick Doucouré !

Par Bastien Aubert
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

PSG Mercato : double rebondissement pour l’avenir de Bouaddi (LOSC) ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Mercato...

OM Mercato : De Zerbi lève le voile pour janvier et fait une annonce sur Höjbjerg

Par Bastien Aubert
João Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : les Verts ont déjà identifié le remplaçant de Joao Ferreira ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : double coup dur, le cauchemar de De Zerbi continue avant le LOSC !

Par Bastien Aubert
Abdelhamid Ait Boudlal (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Barcelone a les yeux rivés sur un protégé d’Habib Beye  

Par Bastien Aubert
Camavinga et Mbappé au Real Madrid
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : double coup dur au Real Madrid, Mercato blanc au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Joshua Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : un gros coup dur avant Dunkerque, Duffus est fixé ! 

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Kita déchaîné, l’avenir d’Abline déjà scellé cet hiver !

Par Bastien Aubert
Endrick lors du match du Real Madrid à Getafe.
Mercato...

OL Mercato : une recrue a signé, fin du feuilleton Endrick ! 

Par Bastien Aubert
Pierre-Emile Höjbjerg (OM)
Mercato...

OM Mercato : coups de théâtre pour l’avenir d’Höjbjerg, O’Riley et Gomes ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : coup de tonnerre, Kilmer Sports aurait revu ses plans pour Stassin ! 

Par Bastien Aubert
Luis Enrique avant le coup d'envoi du match entre l'AS Monaco et le PSG.
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique confronté à une situation explosive

Par Raphaël Nouet
Théo Vermot (OM)
ASSE...

ASSE : un enfant improbable des Verts est devenu une starlette du vestiaire de l’OM  

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet