Agression, plainte, racisme… l’incroyable crise qui secoue l’OGC Nice
FC Barcelone Mercato : Araujo, un départ inévitable en janvier ?

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, tapant dans la main de Ronald Araujo après son expulsion à Chelsea.
Raphaël Nouet
1 décembre 2025

Après son expulsion à Chelsea (0-3) la semaine dernière, Ronald Araujo a demandé à ne plus jouer jusqu’à nouvel ordre avec le FC Barcelone, le temps de se rétablir mentalement. Un départ semble inéluctable.

C’est la grosse information de la journée au FC Barcelone. En conférence de presse, Hansi Flick a annoncé que Ronald Araujo avait demandé à être mis au repos jusqu’à nouvel ordre, suite à son expulsion à Chelsea (0-3) qui aurait plombé son moral. Le technicien allemand l’a visiblement bien pris puisqu’il a donné son accord et demandé à tout le monde de respecter son choix. Reverra-t-on le défenseur uruguayen sous le maillot blaugrana ? C’est la question que l’on peut se poser…

Tout le monde s’y retrouverait avec un transfert

Déjà, ses agents ont été vus à Barcelone en compagnie de Deco ce lundi. Ensuite, cela fait désormais trois ans que le joueur est très loin de son meilleur niveau. Il a été dans le collimateur des supporters à de nombreuses reprises. Rien que cette saison, il a déjà commis une grossière erreur à Séville où son équipe en avait pris quatre (1-4). Sur les réseaux sociaux, son frère allume tous ceux qui s’en prennent à lui mais la vérité est nette : avec lui sur le terrain, le Barça est beaucoup trop friable.

Prolongé à prix d’or le 23 janvier dernier, Ronald Araujo possède l’un des plus gros salaires de l’effectif. Mais ses performances ne sont pas en rapport avec ses émoluments. Pour le Barça, qui cherche à renflouer les caisses, janvier serait le meilleur moment de le vendre. L’Uruguayen, qui refusait d’étudier cette possibilité l’an dernier, a peut-être revu son jugement, conscient qu’il est entré dans un cercle vicieux à Barcelone…

FC BarceloneMercato
