À la veille du choc de la 19e journée de Liga entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid (21h), Hansi Flick a tenu sa traditionnelle conférence de presse en annonçant à demi-mots le retour de Pedri dans le onze.

Hansi Flick a fait monter la température avant le choc contre l’Atlético Madrid. À la veille de la 19e journée de Liga (21h), l’entraîneur du FC Barcelone a tenu sa conférence de presse et a dévoilé une information qui fait plaisir aux supporters : Pedri est de retour. Le jeune milieu espagnol pourrait même retrouver une place de titulaire dès demain. Une nouvelle qui redonne de la fraîcheur et de la créativité au Barça, déjà solide en tête du classement mais en quête de constance.

« On peut encore mieux jouer, c’est sûr, a déclaré Flick. Pedri est prêt, il peut être titulaire demain. Après le match contre Alaves, j’ai été déçu par les deux cartons rouges donnés au staff. Maintenant, tout le monde doit travailler dur, et quand on regarde le classement, on voit de bonnes équipes présentes et prêtes à donner le meilleur d’elles-mêmes, et c’est ce que nous voulons aussi. »

« Nous allons jouer contre une équipe fantastique »

Le coach du FC Barcelone a aussi souligné l’importance de ce retour pour préparer le match contre l’Atlético Madrid. « Je suis content, et avec le retour des joueurs blessés, nous pouvons encore progresser, et c’est le plus important. Nous allons jouer contre une équipe fantastique et l’un des meilleurs entraîneurs. Nous sommes en tête du classement, mais la saison n’est pas encore terminée. »

Le FC Barcelone retrouve donc Pedri et un effectif renforcé avant un affrontement crucial. La tension monte, et les yeux des supporters sont rivés sur le Camp Nou pour voir si le leader de la Liga peut confirmer sa suprématie face à un adversaire redoutable.