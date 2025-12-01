FC Nantes : furax, les supporters préparent une action coup de poing contre le RC Lens !
FC Barcelone : le Maroc, choix numéro 1 de Lamine Yamal !

Lamine Yamal avec l'écusson du FC Barcelone derrière lui.
Bastien Aubert
1 décembre 2025

À seulement 18 ans, Lamine Yamal s’impose déjà comme une figure incontournable du football européen. Mais avant de briller sous les couleurs de l’Espagne à l’Euro, le jeune ailier du FC Barcelone a dû faire face à un dilemme longtemps nourri par son histoire familiale et son double attachement. Né d’un père marocain, il n’a jamais caché la profondeur de ses racines : « Au fond de moi, je me suis dit que j’aurais rêvé de jouer pour le Maroc. À ce moment-là, le Maroc avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde… »

Ce rêve, né d’une admiration sincère pour le parcours impressionnant des Lions de l’Atlas, a longtemps oscillé dans l’esprit de Lamine Yamal. Pourtant, c’est en pleine conscience de ses ambitions et de la réalité du haut niveau qu’il a tranché. Pour en savoir plus sur les regrets suscités au Maroc, découvrez l’origine manquée du choix international de Lamine Yamal et le Maroc.

Un choix dicté par le haut niveau européen

Si le cœur de Yamal battait pour le Maroc, c’est bel et bien la raison qui l’a guidé vers la Roja. Il l’admet sans détour : « Avec tout l’amour et le respect que j’ai pour le Maroc, j’ai toujours voulu jouer à l’Euro et en Europe. Je crois que le football européen est plus suivi et plus proche du haut niveau international. »

La volonté de s’imposer dans l’élite, de goûter à l’intensité des plus grandes compétitions, a fini par l’emporter. Un choix qui s’inscrit dans la continuité de son parcours avec le FC Barcelone, où il a déjà signé des performances prometteuses comme lors du dernier choc contre Alaves (Les dernières performances remarquables de Lamine Yamal face à Alaves).

Yamal joueur clé pour l’Espagne en route vers le Mondial 2026

Lamine Yamal a abordé l’Euro 2024 avec un naturel déroutant. Malgré la pression et la médiatisation, il confie : « Pendant l’Euro, je n’ai jamais pensé au fait que j’avais 16 ans. Je me disais : tu joues un tournoi dont tu vas profiter énormément, car c’est ton rêve, alors profites-en et ne pense à rien d’autre. » Un état d’esprit à la fois mature et rafraîchissant pour un joueur de son âge.

Après un parcours déjà riche en titres à Barcelone et avec la Roja, l’avenir s’ouvre devant lui. Son rêve aujourd’hui ? Gagner la Ligue des champions avec son club et aller chercher le titre suprême avec l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026. Yamal entend bien s’affirmer comme un leader de la nouvelle génération, avec en ligne de mire des compétitions majeures et une reconnaissance internationale, à la hauteur de l’estimation record de sa valeur marchande par les experts (l’estimation spectaculaire de sa valeur de transfert).

Attachement au Maroc et ambitions de champion

Le choix sportif n’efface pas l’émotion. « J’aurai toujours de l’amour pour le Maroc, car c’est aussi mon pays. Il n’y aurait rien eu d’étrange ou de mal à jouer pour eux. Mais j’ai grandi en Espagne, et je le considère aussi comme mon pays. »

À l’aube de la prochaine Coupe du monde, Lamine Yamal avance avec une identité partagée et une rare maturité. Il porte fièrement ses deux drapeaux, s’affirme comme un symbole d’intégration et garde en tête que l’histoire, sur le terrain comme dans la vie, se joue parfois à la croisée de deux cultures. Son parcours inspire déjà, son avenir s’annonce immense. 

