FC Barcelone – Alaves : Lamine Yamal sonne la révolte, l’énorme sauvetage de Joan Garcia en vidéo

Le FC Barcelone a fait oublier sa lourde défaite à Chelsea en dominant Alaves (2-1) au Camp Nou, emmené par un bon Lamine Yamal.

Le FC Barcelone était sous le feu des critiques depuis son lourd revers en Ligue des champions sur la pelouse de Chelsea (0-3) mardi soir. Mais le Barça a profité de la venue du Deportivo Alaves, 14e de Liga, pour se refaire une petite santé ce samedi après-midi en s’imposant 3-1.

Premier but au Camp Nou pour Yamal, doublé pour Dani Olmo

Mené dès la 45e seconde, le FC Barcelone a réagi en égalisant à la 9e minute grâce à Lamine Yamal, servi par Raphinha. Le premier but de la carrière du prodige au Camp Nou. Dani Olmo a permis au Barça de prendre les devants en milieu de première mi-temps et plus rien n’a été inscrit par la suite jusqu’à ce que Dani Olmo ajoute un 3e but dans le temps additionnel, servi par Yamal. Avant cela, le Barça a géré son avance, quitte à faire tourner le ballon en fin de match. Yamal a eu deux balles de break mais il a touché le poteau sur l’une d’elle. Le FC Barcelone s’en était remis en fin de première mi-temps à son gardien Joan Garcia, auteur d’une parade de grande classe pour empêcher Alaves de marquer un deuxième but. Une 4e victoire de rang qui fait du bien au club blaugrana, toujours en course pour conserver son titre en Liga.