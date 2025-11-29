FC Barcelone : le Maroc se mord les doigts d’avoir raté Lamine Yamal !
FC Barcelone : le Maroc se mord les doigts d'avoir raté Lamine Yamal !

Laurent Hess
29 novembre 2025

La trajectoire fulgurante de Lamine Yamal avec l’Espagne agite les regrets au Maroc.

Lamine Yamal, le jeune crack du FC Barcelone, aurait-il pu défendre les couleurs des Lions de l’Atlas si la détection avait été plus précoce ? L’ancien directeur technique, Nasser Larguet, qui a longtemps œuvré pour la structuration du football marocain, notamment à la tête de l’Académie Mohammed VI, apporte son regard d’expert sur ce rendez-vous manqué, révélant les failles d’une approche trop tardive, sur RMC. Sa réflexion pointe un enjeu crucial : repérer et convaincre les binationaux avant qu’il ne soit trop tard, surtout face à la concurrence des grandes nations du football.

Yamal a vite opté pour la Roja

Au moment où la Fédération tentait d’attirer Lamine Yamal, Larguet n’était déjà plus en poste. « Quand un joueur a déjà intégré l’équipe première, il devient quasiment impossible de le détourner. À ce stade, il y a 80% de chances d’essuyer un refus”, analyse-t-il. Yamal, déjà dans les petits papiers de la Roja, avait pris sa décision dès l’appel en équipe nationale A. Au moment où le Maroc tente sa chance, Lamine Yamal fait sensation au FC Barcelone. Sa cote monte en flèche, les statistiques s’accumulent et son impact sur le jeu des Blaugrana marque les esprits. Dès ses premiers pas en Liga, l’occasion de le convaincre s’est déjà envolée : l’Espagne l’a adopté, et la sélection nationale ne lui a pas laissé le temps de douter. Larguet pose la question qui dérange : qu’aurait-il fallu faire pour inverser le destin ? “Si on avait ciblé Yamal à 15 ans, on aurait eu 50% de chances de le convaincre”, estime-t-il. À cet âge, le contact et le projet sportif sont encore influençables. Une approche anticipée aurait peut-être offert une alternative crédible au joueur, avant que l’Espagne ne verrouille sa fidélité. Pour le Maroc, il s’agit désormais d’être plus vigilant, plus rapide, et de tirer toutes les leçons de ce rendez-vous manqué avec la pépite du Barça.

Par Fabien Chorlet