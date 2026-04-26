OM : Beye contredit totalement Benatia, un club de Ligue 1 déjà prêt à bondir ?

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L’arrivée de Habib Beye sur le banc de l’OM devait incarner un nouveau départ après l’ère Roberto De Zerbi. Mais à peine installé, le technicien traverse déjà une zone de turbulences, entre résultats décevants, tensions internes et rumeurs de départ.

Des débuts sportifs très compliqués

Depuis sa nomination en février dernier, Beye peine à redresser un OM en perte de vitesse. La défaite récente sur la pelouse du FC Lorient (2-0) a confirmé les difficultés marseillaises et illustré un manque criant de constance.

Ce revers s’inscrit dans une dynamique inquiétante : l’entraîneur a perdu une part importante de ses matches depuis son arrivée, sans parvenir à insuffler une réelle amélioration collective.

Sur le terrain, les problèmes sont multiples : fragilité défensive, manque d’intensité et animation offensive insuffisante.

Une fracture visible en interne

Au-delà des résultats, c’est l’ambiance interne qui interroge. Après la défaite à Lorient, Medhi Benatia, directeur du football, a publiquement critiqué l’attitude des joueurs, dénonçant un manque de réaction et d’engagement.

Une sortie médiatique forte… mais qui n’a pas fait l’unanimité en interne.

De son côté, Habib Beye a adopté une posture plus ambivalente. Très agacé publiquement après le match, il s’est montré beaucoup plus protecteur envers son groupe en interne, créant un décalage avec le discours de sa direction, selon Foot Mercato.

Cette double communication alimente un sentiment de confusion autour du projet sportif et de l’autorité du coach.

Une communication sous tension

Face aux critiques, Beye a également affiché son agacement envers les médias, dénonçant les polémiques autour de ses prises de parole.

Ses interventions, parfois écourtées ou tendues, traduisent une pression croissante autour de sa situation. Dans un contexte marseillais déjà inflammable, cette communication brouillée ne fait qu’accentuer les interrogations.

Des mouvements en coulisses qui interrogent

Comme révélé par FM, la situation de Beye dépasse le cadre sportif. Représenté par une agence influente, l’entraîneur aurait déjà été proposé à d’autres projets, notamment du côté du Paris FC.

Ce type de manœuvre, alors qu’il vient à peine de prendre ses fonctions, soulève des doutes sur son engagement à long terme avec l’OM.

Ce n’est pas une première dans sa carrière : des discussions similaires avaient déjà accompagné la fin de son aventure à Rennes avant son arrivée à Marseille.

Un contexte global instable à Marseille

Le climat actuel s’inscrit dans une instabilité plus large du club. Depuis plusieurs mois, l’OM enchaîne les turbulences : changements d’entraîneur, tensions internes et résultats irréguliers.

Dans ce contexte, la mission de Habib Beye s’annonce particulièrement délicate.

Quel avenir pour Beye à l’OM ?

Entre résultats insuffisants, divergences en interne et rumeurs extérieures, la position de l’entraîneur marseillais apparaît déjà fragilisée.

S’il peut compter sur certains soutiens, le technicien sénégalais devra rapidement inverser la tendance sur le terrain pour stabiliser sa situation.

Car à Marseille, plus qu’ailleurs, le temps joue rarement en faveur des entraîneurs.