Hier, des affrontements entre deux groupes ultras du PSG ont eu lieu sur la route d’Angers. Ceux de l’ASSE, qui sont pourtant dans le viseur de l’Etat, ont eu un comportement exemplaire face à l’ESTAC.

Hier, le parcage du PSG au stade Raymond-Kopa sonnait le creux. Alors que 800 supporters étaient attendus dans l’enceinte du SCO d’Angers, il n’y en avait que 300. Cela parce qu’une bagarre a eu lieu sur une aire d’autoroute entre deux groupes appartenant au CUP, les Parias Cohortis et l’Urban Paris. Une bagarre a priori programmée, comme l’explique L’Equipe, et qui serait à l’origine des Parias. Le CUP aurait l’intention d’exclure ce groupe alors que le PSG a publié un communiqué pour condamner ces actions. Des actions qui ont trouvé un écho à des centaines de kilomètres de là.

Dans le Chaudron, les ultras ont été exemplaires

C’est qu’à Saint-Etienne, il n’a pas échappé aux Green Angels et aux Magic Fans que le PSG est souvent pointé du doigt pour les dérapages de ses ultras mais jamais dans le viseur du ministère de l’Intérieur ! Alors que les deux groupes stéphanois, eux, sont menacés de dissolution. Ils ont été entendus au début du mois par une commission, qui doit statuer sur leur sort. Le CUP, lui, peut multiplier les dérapages, notamment pendant le Classico, attaquer des supporters lyonnais avant la finale de Coupe de France 2024 ou se battre entre eux, sans rien risquer ! Deux poids, deux mesures ?

En tout cas, les ultras stéphanois ont montré une belle image d’eux hier. En plus d’un soutien inconditionnel pendant 90 minutes lors du match perdu contre Troyes (0-3), ils ont applaudi les Aubois au coup de sifflet final. Une attitude sportive qui mérite d’être soulignée.

Les fameuses associations de supporters qu’il faut dissoudre.



Ces mêmes qui font en sorte de maintenir de l’ordre et qui demandent de ne rien lancer sur les troyens. Sans ça, les individualités sont incontrôlables. Et au final, tout le Kop applaudit.



Comme d’habitude, les… https://t.co/ttJtds6DK3 — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) April 26, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League