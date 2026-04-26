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Stade Rennais – FC Nantes : le bilan terrible d’Halilhodzic face au SRFC

Par Raphaël Nouet - 26 Avr 2026, 13:59
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Vahid Halilhodzic après son expulsion contre Brest.

Entraîneur expérimenté, Vahid Halilhodzic a souvent croisé la route du Stade Rennais, que ce soit avec le FC Nantes ou ses autres clubs. Et ça s’est souvent mal passé…

Les supporters nantais appréhendent forcément ce moment. Ce dimanche, c’est le derby retour entre leur FCN et le Stade Rennais. A l’aller, les Canaris avaient réussi à arracher le match nul (2-2) à la dernière seconde car les Rouge et Noir s’étaient arrêtés de jouer à la pause, alors qu’ils menaient 2-0. Et à l’époque, ils étaient entraînés par Habib Beye, donc pas bien vaillants. Depuis que Franck Haise a pris les commandes, ils ont retrouvé leurs esprits et exploitent leur gros potentiel offensif. Les Nantais, eux, ne cessent de décevoir. Le rapport de force est déséquilibré. Et c’est encore pire quand on regarde les statistiques de Vahid Halilhodzic !

12 matches, seulement 3 victoires

En 12 oppositions avec le SRFC depuis le début de sa carrière sur les bancs, le Bosniaque, qui purgera le deuxième de ses quatre matches de suspension ce dimanche, n’a gagné que 3 rencontres ! Son bilan complet est 3 victoires, 2 nuls, 7 défaites, 10 buts inscrits, 20 encaissés ! Il n’a plus fait mordre la poussière aux Rouge et Noir depuis 22 ans, quand il était à l’époque à la tête du PSG (1-0). Avec Beauvais, il n’a connu que des défaites (2). Avec Lille (2 victoires, 2 défaites) et Paris (1 victoire, 1 nul, 1 défaite), c’était équilibré. Mais avec le FC Nantes, lors de son premier passage, c’était négatif (1 nul, 2 défaites)…

Bref, tous les augures sont en faveur du Stade Rennais cet après-midi au Roazhon Park. L’exploit n’en serait que plus grand pour les Canaris qui, en plus, peuvent empêcher leur grand rival d’égaler une série historique de huit victoires de rang sur ses terres dans le derby.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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