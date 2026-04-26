L’entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, a dévoilé la composition de son groupe pour affronter le FC Nantes ce dimanche après-midi pour le compte de la 31e journée de Ligue 1.

En fin d’après-midi, à 17h15, le Roazhon Park va vibrer pour le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Peut-être le dernier avant longtemps car les Canaris, avant-derniers du classement, sont très mal partis pour le maintien. Sachant qu’ils affronteront l’OM et le RC Lens après le SRFC, les voir combler leur retard de cinq points sur le barragiste auxerrois relève de l’utopie. C’est peut-être donc un grand final pour les Rouge et Noir ce dimanche.

Rongier revient de suspension

Et pour ce grand final, Franck Haise a le choix des hommes ! L’entraîneur du Stade Rennais vient de communiquer la liste des joueurs convoqués pour ce choc et il peut compter sur la plupart de ses forces vives. Valentin Rongier, notamment, revient de suspension. Pour rappel, le SRFC pourrait égaler sa plus longue série de victoires à domicile (8) dans le derby en cas de succès ce dimanche.

Gardiens : Akabou, Samba, Silistrie.

Défenseurs : Rouault, Aït Boudlal, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida, Kamara.

Milieux : Rongier, Camara, Cissé, Szymanski, Blas, Al-Tamari.

Attaquants : Embolo, Lepaul, Mukiele, Zabiri.

Le groupe pour la réception de Nantes 📋#SRFCFCN pic.twitter.com/9W6lU2coo1 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 26, 2026

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)