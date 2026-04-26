S’il s’impose cet après-midi au Roazhon Park, le Stade Rennais alignera un huitième succès à domicile dans le derby. Il égalerait ainsi sa meilleure série de victoires au Roazhon Park contre le FC Nantes.

C’est peu dire que le FC Nantes est dans ses petits souliers au moment de se déplacer à Rennes ce dimanche. Les Canaris ne parviennent pas à gagner alors que les Rouge et Noir, eux, en sont à trois succès de rang. La relégation attend la Maison Jaune alors que le SRFC vise une place en Champions League. Et, comble de l’horreur pour les amoureux du FCN, plusieurs anciens du club (Merlin, Rongier, Blas) seront alignés cet après-midi pour ce qui pourrait être le dernier derby avant au moins deux ans. Et peut-être aussi un derby historique…

Huit succès de rang, ce n’est arrivé qu’une seule fois

En effet, s’il s’impose cet après-midi, le Stade Rennais alignera un huitième succès de rang à domicile face au FC Nantes. Et ce n’est arrivé qu’une seule fois dans l’histoire de cette opposition, au tout début : entre 1950 et 1965, parfois en D1, parfois en D2, les Rouge et Noir n’ont connu que des succès face à leur grand rival régional. Ensuite, avec l’explosion du FC Nantes sous la houlette de José Arribas, les succès sont devenus plus rares. Il a fallu attendre quatre décennies et l’effondrement de tout ce qui faisait la grandeur de la Maison Jaune pour que le Stade Rennais reprenne le pouvoir. Qui se traduit donc par cette série actuelle de sept victoires, entamée en novembre 2017.

Cela ne consolera certainement pas les supporters nantais vu la situation de leur club mais ce sont les Canaris qui ont réalisé la meilleure série de victoires à domicile dans le derby, avec 11 succès consécutifs entre 1965 et 1984.

Franck Haise et Lilian Brassier se sont présentés en conférence de presse, à deux jours du derby au Roazhon Park 🎙️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 24, 2026

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)