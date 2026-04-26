Après la sortie remarquée de Pierre Sage suite au nul du RC Lens à Brest (3-3), Adrien Thomasson a pris la parole pour ramener tout le monde à la raison.

Les nerfs semblaient à vif du côté des Lensois, vendredi soir. Le nul ramené de Brest (3-3) aurait pourtant dû être considéré comme une victoire car les Sang et Or étaient menés 3-0 à la pause. Mais Pierre Sage a préféré retenir le verre à moitié vide et a critiqué les habituels remplaçants à qui il avait donné leur chance pour une fois. Et certains ont commencé à redouter qu’à force de passer ses nerfs sur les mêmes, l’entraîneur artésien finisse par perdre son vestiaire.

« Il ne faut pas qu’on panique, au contraire »

C’est dans ces cas-là que les joueurs expérimentés ont leur importance. Adrien Thomasson a joué son rôle en appelant tout le monde à la raison dans les colonnes de La Voix du Nord. Le milieu de 32 ans a rappelé que le Racing sortait d’une victoire aux forceps contre le TFC (3-2) en Ligue 1 puis d’une qualification homérique face à ces mêmes Violets (4-1) pour la finale de la Coupe de France. Et qu’en conséquence, il était normal qu’il y ait une forme de décompression, même si cela a certainement coûté le titre en Ligue 1.

« Il faut se reposer. On a besoin de recharger, surtout d’un point de vue mental, car on a eu une semaine éprouvante. On s’est qualifiés en finale de Coupe de France, il ne faut pas oublier quand même qu’on avait gagné le match d’avant dans le temps additionnel. Il ne faut pas qu’on panique, au contraire. Ce sont des moments exceptionnels qu’on est en train de vivre. » Thomasson a bien résumé la situation ! Le Racing est en train de vivre une saison historique qu’il serait dommage de torpiller à cause d’un manque de maîtrise de soi…

Adrien Thomasson : « On a besoin de recharger surtout d’un point de vue mental » #RCLenshttps://t.co/InzkVObIRg — Lensois.com (@LensoisComLive) April 26, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : RC Lens-OGC Nice (finale de Coupe de France)