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ASSE : un Vert prend très cher après Troyes

Par Raphaël Nouet - 26 Avr 2026, 12:03
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Gautier Larsonneur applaudissant les supporters stéphanois à la fin d'un match.

La claque endurée face à l’ESTAC (0-3) hier vaut des critiques aux joueurs de l’ASSE, plus particulièrement à l’un d’entre eux.

Le choc entre l’ASSE et l’ESTAC aura été passionnant. Mais il n’a évidemment pas répondu aux attentes des supporters stéphanois, qui avaient rempli le Chaudron pour l’occasion et créé une ambiance des grands jours. Ils espéraient voir leur équipe s’imposer, revenir à un point du leader et faire un grand pas vers une remontée directe. Raté. En conséquence, plusieurs joueurs en prennent plein la tête ce dimanche matin et le principal est Gautier Larsonneur.

Un deuxième but gag

Le gardien n’a pas réalisé une grande prestation, c’est le moins que l’on puisse dire. Notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, l’a crédité d’un 3. Sur l’ouverture du score troyenne, signée Ifnaoui (53e), il ne couvre pas suffisamment son premier poteau. Mais c’est surtout sur le deuxième, à la 89e, que sa responsabilité est impliquée. Car le lob de 40 mètres de Bentayeb est raté. Mais Larsonneur, qui court vers son but, semble perdre de vue le ballon, qui passe finalement… entre ses jambes ! Un vrai but gag qui a plombé son équipe, alors en quête d’une égalisation.

Avec cette prestation manquée dans un grand rendez-vous, Larsonneur voit poindre à nouveau les doutes concernant son niveau. Beaucoup de supporters estiment que l’ASSE devrait recruter un autre gardien pour la saison prochaine. Et ce n’est pas la vidéo du deuxième but encaissé hier qui va les faire changer d’avis…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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