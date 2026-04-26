Pour saluer le triomphe de l’ESTAC dans le Chaudron (3-0) hier soir, la presse auboise a repris le titre de la célèbre chanson de l’ASSE « Qui c’est les plus forts ? ».

Hier, la soirée stéphanoise avait tout pour être épique : un Chaudron en fusion, une équipe surfant sur une dynamique très positive depuis trois mois malgré la dernière défaite à Bastia (0-2), la possibilité de revenir à un point du leader en cas de succès, de faire un grand pas en direction d’une montée directe… Et finalement, c’est le pire qui s’est produit. Après une très bonne première période, hélas pas conclue au tableau d’affichage, l’ASSE a sombré en seconde période, encaissant un premier but à la 53e et deux autres dans les dernières minutes, quand elle essayait de revenir au score.

« Qui c’est les plus forts ? C’est l’ESTAC ! »

Au coup de sifflet final, le Chaudron a grondé ses joueurs, retournés au vestiaire sous les sifflets. Les Troyens, eux, ont pu célébrer la montée, officialisée après ce succès, avec leurs supporters. Et ce dimanche matin, la presse auboise se régale du mauvais tour joué hier par l’ESTAC avec un titre qui fait mal à tous les amoureux de l’ASSE : « Qui c’est les plus forts ? C’est l’ESTAC ! ». Ça fait d’autant plus mal que, pour ce match et cette saison, c’est une réalité. Sans parler du fait qu’il est toujours énervant d’être moqué par un rival, même s’il n’y a pas d’antécédent fâcheux avec Troyes…

A Philippe Montanier et ses joueurs de rectifier le tir pour monter en fin de saison. Ainsi, l’ASSE croisera à nouveau la route de l’ESTAC la saison prochaine en Ligue 1 et elle pourra s’expliquer avec elle quant au détournement de la célèbre chanson de Monty…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2