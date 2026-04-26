ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les Verts ne sont pas sortis de l’auberge »

En s’imposant 3-0 sous les sifflets de Geoffroy-Guichard, Troyes est en Ligue 1. Et l’ASSE, une nouvelle fois très décevante, n’est plus que barragiste à deux journées de la fin…

« C’était une très mauvaise soirée » : Philippe Montanier était très déçu hier soir en conférence de presse après la défaite de son équipe contre Troyes. Une défaite qu’il a qualifiée de sévère vue son ampleur, vue la première mi-temps dominée par des Verts à qui l’arbitre a refusé un but, signé Pedro, pour une raison qui reste indéterminée. Mais en 2e mi-temps, il n’y a pas eu photo et l’ASSE a sombré corps et âme après l’ouverture du score d’Ifnaoui, laissé libre de ses mouvements par un Lamba à la peine pour son retour et qui ne sera resté qu’une heure sur le terrain avant de sortir sur blessure.

Des joueurs sans caractère et qui tombent comme des mouches

Décidément très fragile, le colosse portugais, acheté 6 M€ par Kilmer Sports cet été, remplaçait Le Cardinal, dont l’absence a évidemment été préjudiciable, comme celle de Jaber, out pour la saison, et dcelle e Davitashvili, sorti dès l’entame de match après avoir reçu une vilaine semelle, non sanctionnée par un arbitre dont on se demande comment il a pu diriger ce choc au sommet de la L2. Au final, l’ESTAC a ajouté deux buts en fin de match, dont l’un « gag », avec une perte de balle horrible de Miladinovic et un Larsonneur qui s’est emmêlé les pinceaux au moment de sortir le lob, pourtant raté, de Bentayeb. Hormis une frappe de Stassin sur la barre, l’ASSE n’est pas parvenue à se montrer dangereuse après l’ouverture du score et elle a fini par s’éteindre.

L’effet Montanier a fait pschitt et Rodez attend les Verts

Hormis Boakye, au dessus du lot, Nadé, qui a sauvé un but, voire Old, qui a eu le mérite de ne jamais renoncer, les Verts sont tous passés à côté de leur match. Copmme à Bastia. Un match qu’ils ont débuté une nouvelle fois avec Moueffek en 10 et qu’ils ont terminé avec Ferreira en ailier, à la place d’un Cardona qui s’est vite éteint. Un changement étonnant, à 1-0 pour Troyes, Ferreira s’attirant les sifflets du Chaudron dès son premier ballon en expédiant un centre au 3e poteau, comme pour montrer qu’il n’avait pas changé depuis sa dernière apparition contre Boulogne-sur-Mer (0-1). Cette première défaite à domicile sous Montanier, qui fait suite à celle ramenée de Bastia, fait chuter l’ASSE à la 3e place du classement. Avant un déplacement périlleux à Rodez, pendant que Le Mans recevra Reims, les feux ne sont plus au vert pour l’ASSE, qui n’a plus son destin entre les pieds pour la montée directe, et qui semble terminer sa saison sur les rotules. Ce qui n’inspire rien de bon pour les deux matches à venir mais aussi pour les barrages qui semblent se préciser. Au sortir de ce revers accueilli par les sifflets nourris d’un Chaudron qui avait revêtu son costume des grands soirs, il ne fait aucun doute que Troyes mérite de retrouver la Ligue 1. Mais est-ce le cas de l’ASSE ? Et trouvera-t-elle les ressources pour éviter une deuxième terrible désillusion en deux saisons sous l’ère Kilmer Sports ? On le saura très vite…