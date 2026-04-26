Le gardien de l’ASSE Gautier Larsonneur a très mal vécu la déroute contre Troyes (0-3), hier, comme tous les Verts, mais il invite son équipe à se ressaisir au plus vite pour le déplacement à Rodez.

Si tout le monde voyait un match plutôt équilibré entre l’ASSE et Troyes, hier dans le Chaudron, nul ne pouvait imaginer un tel score en faveur des Aubois (3-0). L’ESTAC a mis K.-O. son dauphin au classement et validé son billet pour la Ligue 1. Les Verts, eux, sont descendus à la 3e place et après l’embellie consécutive à l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc, début février, ils commencent à craindre de devoir passer par les play-offs pour finalement monter dans l’élite. Clairement, c’est l’abattement qui régnait hier soir dans le Forez, comme l’ont démontré les propos de l’entraîneur stéphanois. Mais fidèle à son tempérament, Gautier Larsonneur a tenté de le combattre.

« Il va falloir digérer et assumer »

Dans des propos retranscrits par Le Progrès, le gardien des Verts a invité ses partenaires à se ressaisir au plus vite, dès le week-end prochain à Rodez : « On fait une très bonne première mi-temps, malheureusement on ne la concrétise pas. En deuxième, on a un peu plus reculé et laissé le ballon aux Troyens et sur leurs rares occasions ils nous ont tués. Ça reflète un peu notre saison. Il y a un manque de constance et sur la durée, on a du mal à tenir. On a imposé notre jeu pendant 30 minutes, on était accompagnés par des supporters incroyables… Au final, ça fait 3-0 et maintenant on est dans la bagarre, à un point du Mans. À nous de faire un sans-faute. Oui il y a urgence, on a alterné le chaud et le froid depuis le début de saison et maintenant on connaît le calendrier, on sait qu’on a un gros match la semaine prochaine. Il va falloir digérer et assumer. C’est dans ces moments-là que l’équipe doit se relever comme elle l’a souvent fait cette saison ».

L’ASSE peut-elle tout perdre en cette fin de saison ? Si la qualification pour les play-offs ne semble pas devoir lui échapper, cela semble beaucoup plus compliqué pour la montée directe car son calendrier (déplacement à Rodez, réception d’Amiens) est davantage relevé que celui du Mans (réception de Reims, déplacement à Bastia).

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2