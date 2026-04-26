RC Lens : un remplaçant fait passer un message très clair à Sage

Pour sa première expérience à l’étranger, Andrija Bulatovic n’a pas tardé à se faire remarquer sous les couleurs du RC Lens. Arrivé avec le statut de jeune talent monténégrin, le milieu de terrain de 19 ans signe une saison très encourageante.

Une entrée décisive contre Toulouse

Lors de la victoire spectaculaire de Lens contre Toulouse (3-2), Bulatovic a joué un rôle clé dans les dernières minutes. Entré en jeu, il a délivré un corner parfaitement frappé dans le temps additionnel, permettant à Ganiou d’inscrire le but de la victoire.

Un geste décisif qui illustre sa qualité sur coups de pied arrêtés, déjà remarquée depuis son arrivée dans l’Artois.

Une adaptation rapide au RC Lens

Avant même de signer au club, Bulatovic connaissait déjà bien l’environnement lensois. Son cousin, Anto Drobnjak, avait été sacré champion de France avec les Sang-et-Or en 1998, un héritage qui a facilité son intégration.

Sur le terrain, le jeune international monténégrin s’impose progressivement dans la rotation. Il a déjà disputé 19 matchs cette saison, confirmant la confiance accordée par le staff lensois.

Bulatovic : “Un bon début, mais je veux plus”

Interrogé par Flashscore sur ses débuts à Lens, le milieu ne cache pas sa satisfaction, tout en affichant ses ambitions :

« Je me sens très bien, toute l’équipe et tout le staff ont été très accueillants avec moi. C’est ma première saison, j’ai disputé 20 matches, c’est un bon début et j’espère en jouer encore plus à l’avenir. Je travaille à bloc tous les jours pour finir fort. »

Un message clair pour son coach Pierre Sage, qui avait pointé du doigt certains joueurs concernant leur match à Brest.

Un avenir déjà tracé à Lens

Sous contrat jusqu’en 2030 avec le club artésien, Bulatovic incarne l’avenir du RC Lens. Arrivé récemment en France, il s’est rapidement adapté au rythme de la Ligue 1 et au projet du club, où il est considéré comme un élément à fort potentiel.

À seulement 19 ans, le Monténégrin semble déjà prêt à franchir un cap. Sa montée en puissance pourrait bien faire de lui l’une des révélations lensoises des prochaines saisons.