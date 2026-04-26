À LA UNE DU 26 AVR 2026
[16:37]LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Paris FC
[16:30]Stade Rennais – FC Nantes : les compos de Haise et Halilhodžić sont connues
[16:10]RC Lens : un remplaçant fait passer un message très clair à Sage
[15:50]OM : Beye contredit totalement Benatia, un club de Ligue 1 déjà prêt à bondir ?
[15:00]ASSE : Montanier a pointé une énorme erreur face à l’ESTAC
[13:59]Stade Rennais – FC Nantes : le bilan terrible d’Halilhodzic face au SRFC
[13:42]OM : le groupe pour affronter Nice avec une absence inattendue
[13:31]PSG : la bagarre entre ultras a trouvé un écho du côté de l’ASSE
[13:14]OM : un démenti tombe pour Aubameyang
[12:37]RC Lens : un cadre tente d’aplanir les tensions
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : un remplaçant fait passer un message très clair à Sage

Par William Tertrin - 26 Avr 2026, 16:10
💬 Commenter
Pierre Sage se prenant la tête pendant le match du RC Lens à Brest.

Pour sa première expérience à l’étranger, Andrija Bulatovic n’a pas tardé à se faire remarquer sous les couleurs du RC Lens. Arrivé avec le statut de jeune talent monténégrin, le milieu de terrain de 19 ans signe une saison très encourageante.

Une entrée décisive contre Toulouse

Lors de la victoire spectaculaire de Lens contre Toulouse (3-2), Bulatovic a joué un rôle clé dans les dernières minutes. Entré en jeu, il a délivré un corner parfaitement frappé dans le temps additionnel, permettant à Ganiou d’inscrire le but de la victoire.

Un geste décisif qui illustre sa qualité sur coups de pied arrêtés, déjà remarquée depuis son arrivée dans l’Artois.

Une adaptation rapide au RC Lens

Avant même de signer au club, Bulatovic connaissait déjà bien l’environnement lensois. Son cousin, Anto Drobnjak, avait été sacré champion de France avec les Sang-et-Or en 1998, un héritage qui a facilité son intégration.

Sur le terrain, le jeune international monténégrin s’impose progressivement dans la rotation. Il a déjà disputé 19 matchs cette saison, confirmant la confiance accordée par le staff lensois.

Bulatovic : “Un bon début, mais je veux plus”

Interrogé par Flashscore sur ses débuts à Lens, le milieu ne cache pas sa satisfaction, tout en affichant ses ambitions :

« Je me sens très bien, toute l’équipe et tout le staff ont été très accueillants avec moi. C’est ma première saison, j’ai disputé 20 matches, c’est un bon début et j’espère en jouer encore plus à l’avenir. Je travaille à bloc tous les jours pour finir fort. »

Un message clair pour son coach Pierre Sage, qui avait pointé du doigt certains joueurs concernant leur match à Brest.

Un avenir déjà tracé à Lens

Sous contrat jusqu’en 2030 avec le club artésien, Bulatovic incarne l’avenir du RC Lens. Arrivé récemment en France, il s’est rapidement adapté au rythme de la Ligue 1 et au projet du club, où il est considéré comme un élément à fort potentiel.

À seulement 19 ans, le Monténégrin semble déjà prêt à franchir un cap. Sa montée en puissance pourrait bien faire de lui l’une des révélations lensoises des prochaines saisons.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot