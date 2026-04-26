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FRANCE

OM : un démenti tombe pour Aubameyang

Par Raphaël Nouet - 26 Avr 2026, 13:14
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Pierre-Emerick Aubameyang avant le coup d'envoi du match à Lorient.

Annoncé comme à fleur de peau lors d’un entraînement, l’attaquant de l’OM Pierre-Emerick Aubameyang aurait simplement eu un geste d’humeur après une action manquée…

Il y a deux jours, La Provence a expliqué que Pierre-Emerick Aubameyang vivait très mal la saison de son équipe et reprochait à plusieurs coéquipiers leur manque de sérieux à tous les niveaux. Pour preuve de ces propos, le quotidien régional révélait qu’un piquet avait été victime de la colère du Gabonais lors d’un entraînement. Sauf que la vidéo de l’incident a été dévoilée et qu’il apparaît que PEA n’était pas plus énervé que ça, il était simplement frustré de ne pas avoir vu son équipe marquer lors d’une opposition.

On est loin du coup de sang…

Durant cet entraînement, l’effectif de l’OM était divisé en trois équipes. Quand l’une d’entre d’elles manquait une action, celle sur la touche prenait sa place. Sur l’action en question, Aubameyang est trouvé le long de la ligne de sortie de but. Mais il manque son contrôle, ce qui a le don de l’agacer. Il se retourne et met un coup de pied dans le piquet situé juste à côté de lui. Leonardo Balerdi, dans l’équipe adverse, le console rapidement, un membre du staff remet le piquet en place et l’action redémarre. On est loin du coup de sang décrit par La Provence…

Cette anecdote résume assez bien les rapports houleux entre l’OM et la presse en général depuis maintenant deux ans. Depuis que Medhi Benatia, à l’époque avec Pablo Longoria, a décidé de cloisonner la communication du club…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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