En fin de contrat en juin, André-Pierre Gignac (40 ans) devrait quitter les Tigres UANL. Les supporters mexicains lui ont rendu un hommage incroyable.

Onze ans après son arrivée au Mexique, André-Pierre Gignac s’apprête à quitter les Tigres UANL, avec qui il est en fin de contrat. A 40 ans, l’attaquant devrait raccrocher les crampons avec le sentiment du devoir accompli, lui qui avait été moqué en 2015 à son départ de l’OM pour traverser l’Atlantique. Il quitte les Tigres en tant que légende, après avoir inscrit 222 buts en 439 matches. Comme l’explique le journaliste de TV Azteca Deportes, que vous pouvez entendre dans le tweet ci-dessous, il y aura un avant et un après-Gignac chez les Tigres et plus globalement au Mexique.

Une fresque sur l’ensemble du stade !

Car buteur de l’OM a prouvé aux Européens que le championnat mexicain valait beaucoup mieux que l’idée commune que tout le monde en a. De nombreux joueurs n’ont pas hésité à suivre ses traces, découvrant des ambiances enflammées et un niveau de jeu certes moins élevé que dans le Top 5 européen mais tout de même relevé. Pour tout cela, le public des Tigres a décidé de lui rendre un hommage spectaculaire, typique de l’Amérique latine.

A la 10e minute du match contre Mazatlan (5-1), qui s’est disputé pendant la nuit chez nous, les supporters ont brandi des papiers formant une énorme fresque sur laquelle on pouvait voir ses initiales, le drapeau français, son numéro de maillot (le 10…). Le tout avec la chanson qui lui est dédiée (La, la, la, Gignac), sur l’air de Hey Jude des Beatles. Spectaculaire et émouvant !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)