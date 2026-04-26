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FRANCE

OM : le groupe pour affronter Nice avec une absence inattendue

Par Raphaël Nouet - 26 Avr 2026, 13:42
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Habib Beye donnant des consignes lors du match à Lorient.

L’entraîneur de l’OM, Habib Beye, a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le match contre l’OGC Nice ce soir. Il manque deux habituels titulaires.

Toujours très honnête avec les médias, Habib Beye avait confirmé dès hier, pendant sa conférence de presse, que l’OM serait diminué pour le match de ce soir contre l’OGC Nice. C’est donc sans surprise que le groupe qui vient d’être divulgué ne comporte pas les noms de Nayef Aguerd, convalescent après son opération d’une pubalgie, Geoffrey Kondogbia, Amine Gouiri, CJ Egan-Riley et Igor Paixao, victimes de petits pépins physiques.

Traoré, absence de dernière minute

En raison de toutes ces absences, Beye n’aura pas trop l’embarras du choix pour composer son onze. Surtout qu’il manque finalement Hamed Junior Traoré, qui aurait dû prendre la place de Gouiri en attaque ! Le onze de l’OM devrait donc être le suivant : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Timber, Nnadi, Emerson – Nwaneri, Greenwood – Aubameyang.

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot.
Défenseurs : Balerdi, Emerson, Hamzaoui, Medina, Pavard, Weah.
Milieux : Abdelli, Hojbjerg, Kamissoko, Nnadi, Timber, Vermeeren.
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Lago, Lamaré, Mmadi, Nwaneri.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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