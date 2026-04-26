L’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, ne décolérait pas à la fin du match contre Troyes (0-3) envers l’arbitrage de M. Valnet, même s’il estime qu’il n’est pas responsable de la défaite.

Toujours très lucide dans ses analyses, l’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a endossé la responsabilité du 0-3 enduré face à l’ESTAC hier. Mais l’entraîneur des Verts a quand même trouvé deux choses à redire, l’une découlant de l’autre. La première, c’est la responsabilité de M. Valnet, arbitre du choc qui n’a pas expulsé le Troyen ayant blessé Zuriko Davitashvili, contraint de sortir dès la 16e minute. La seconde, c’est le manque d’épaisseur de son effectif, qui fait qu’après le remplacement du Géorgien, il n’avait plus de cartouches offensives sur son banc.

« Les arbitres doivent protéger les joueurs… »

« On perd Zuriko (Davitashvili), on a perdu Julien (Le Cardinal) cette semaine, on perd Chico (Lamba)… C’est vraiment une soirée noire. Zuriko (Davitashvili), c’est quand même est incroyable qu’il se fasse démonter la cheville sans qu’il y ait coup-franc. Les arbitres doivent protéger les joueurs, ce n’est pas de la faute de l’arbitre ce soir si on perd mais quand même je n’aime pas trop voir des joueurs être en danger comme ça. On fera le point dans la semaine avec des examens, pour Chico Lamba aussi. J’espère qu’on ne perdra pas d’autres joueurs car on a besoin de nos meilleurs joueurs pour la fin de saison. C’est vrai que les joueurs de Troyes ont habilement cassé le rythme avec toute la mansuétude de l’arbitre ce soir. Après il ne faut pas se chercher d’excuse, on n’a pas été bons, on n’a pas été à notre niveau. Je n’ai pas vu l’action de notre but de Pedro en première mi-temps, je ne sais pas s’il y a faute… Il y a des soirs… »

Battu lors de ses deux derniers matches, Philippe Montanier va devoir trouver les ressorts nécessaires pour permettre à son équipe de repartir de l’avant. Car l’ASSE sera très attendue à Rodez le week-end prochain. Un nouveau revers et c’en serait sans doute fini des espoirs de montée directe des Verts…

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Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2