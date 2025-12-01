Revue de presse espagnole : l’avenir de Xabi Alonso tranché, Flick va parler ce lundi au Barça !
Revue de presse espagnole : l’avenir de Xabi Alonso tranché, Flick va parler ce lundi au Barça !

1 décembre 2025

But Football Club vous propose la revue de presse espagnole en date du lundi 1er décembre 2025. Au menu : la déclaration très attendue d’Hansi Flick au FC Barcelone et les galères du Real Madrid.

AS : « Sans la tête et avec galère »

Le match nul décevant du Real Madrid hier à Gérone (1-1) traduit les limites de Xabi Alonso sur le banc merengue. « Nous aurions dû dominer davantage, admet l’entraîneur madrilène, apparu à genoux devant son banc en fin de match. Mais je n’ai pas de reproches à faire à mes joueurs, il faut préserver notre cohésion et faire preuve d’autocritique constructive. »

SPORT : « Le Barça leader »

Grâce à la contre-performance du Real Madrid, le FC Barcelone est désormais le leader de la Liga. Selon El Chiringuito, le projet de Xabi Alonso est en péril. Le coach espagnol a pourtant réduit ses séances vidéo pour impliquer plus ses joueurs. 

MARCA : « Quelque chose ne marche pas »

Marca s’inquiète du niveau du Real Madrid à la sauce Xabi Alonso. Josep Pedrerol assure toutefois que son avenir n’est pas en danger immédiat puisque Florentino Pérez lui a déjà Témoigné sa patience en privé après Gérone (1-1).

MUNDO DEPORTIVO : « Le Barça, leader »

Mundo Deportivo ne manque pas l’occasion de congratuler le FC Barcelone pour avoir pris la tête de la liga devant le Real Madrid. José Alvarez affirme d’ailleurs qu’Hansi Flick devrait prendre la parole ce lundi : « Il a ressenti de la colère et de l’impuissance face au comportement du quatrième arbitre contre Alaves (3-1) et il l’expliquera en conférence de presse. »

