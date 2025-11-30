Liga : le Real Madrid perd la tête malgré Mbappé, le Barça remercie un ancien de l’OM !

Le Real Madrid n’est pas parvenu à s’imposer ce dimanche soir sur le terrain de Girona (1-1). Le FC Barcelone est donc leader de Liga.

Après la victoire du FC Barcelone samedi au Camp Nou contre Alaves (3-1), le Real Madrid devait s’imposer ce dimanche soir sur le terrain de Girona. Mais l’équipe de Xabi Alonso est passé à côté de son match.

Ounahi a fait mal au Real Madrid

C’est l’ancien marseillais Azzedine Ounahi qui a ouvert le score pour Girona en fin de première mi-temps, d’une frappe dans la lucarne de Courtois. Kylian Mbappé a égalisé à l’heure de jeu sur penalty. Le Real a ensuite poussé pour arracher les trois points, mais Vinicius raté une belle occasion, tout comme Mbappé, et Gazzaniga a été très bon dans ses cages. Avec ce match nul, le FC Barcelone compte 1 point d’avance sur le Real Madrid et 2 points d’avance sur Villarreal, toujours au contact, tout comme l’Atlético, 4e à 3 points du Barça.