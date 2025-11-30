Après la lourde défaite du FC Barcelone à Chelsea (0-3), où Estevao a donné une leçon à Lamine Yamal, Nicki Nicole a commencé à suivre le Brésilien… qui adore le club catalan !

La claque reçue à Chelsea (0-3) a laissé des traces… et pas seulement sportivement. Après avoir vu Estevão marcher sur Lamine Yamal en Ligue des Champions, la chanteuse Nicki Nicole a commencé à suivre le jeune Brésilien sur les réseaux. Un signe qui fait parler en Catalogne… d’autant que le joyau de Chelsea a longtemps rêvé d’endosser la tunique blaugrana.

Pendant quatre années consécutives (2021, 2022, 2023 et 2024), l’agent d’Estevão a discuté d’un transfert au FC Barcelone. Tous les feux étaient au vert… sauf celui des finances blaugrana, qui ont chaque fois bloqué l’opération. Ce rêve, le crack brésilien ne l’a jamais caché. Il y a deux ans, il déclarait déjà : « Jouer pour Barcelone, c’est mon plus grand rêve. Je regarde presque tous leurs matchs. Je suis fan du club. » Lors d’une interview accordée à Mundo Deportivo, il avait reçu un maillot du Barça.

Son sourire avait suffi à comprendre à quel point il se projetait là-bas. Mais ce transfert n’a jamais vu le jour. Ironie du sort : c’est désormais avec Chelsea qu’il brille, et c’est lui qui a fait la différence mardi… face au Barça de Yamal… l’ancien petit ami de la belle Nicki ! De quoi nourrir quelques regrets à Barcelone. Et peut-être plus, si la chanteuse argentine venait à se rapprocher un peu plus d’Estevao…