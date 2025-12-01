Real Madrid : Vinicius en soirée déguisée avec sa chérie, le dossier est lourd !

Vinicius Junior (Real Madrid, 25 ans) n’a pas seulement fait parler de son talent sur le terrain, il s’est aussi illustré côté cœur… et pas forcément pour sa grâce.

Vinicius Junior est amoureux et totalement dingue de sa nouvelle compagne, Virginia. Devant elle, la star du Real Madrid devient un véritable enfant. On le voit sourire, amusé et totalement à l’aise dans son rôle de clown, prêt à tout pour la faire rire. Au point de porter une perruque totalement ridicule, qu’elle a posté sur les réseaux sociaux pour leur premier mois de relation.

Vinicius et sa perruque magique

Cette image décalée révèle un côté tendre et maladroit du joueur, bien loin du Vinicius héroïque du Real Madrid. Et le plus drôle dans tout ça ? Ce n’est pas la perruque en elle-même, mais l’enthousiasme avec lequel il la porte, comme si chaque détail devait impressionner sa moitié. Les fans s’amusent déjà des réactions du couple, mais pour Virginia, c’est sûrement un des clichés les plus mignons qu’elle ait partagés. Preuve que le ridicule ne tue pas…