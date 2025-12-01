Le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, a confirmé qu’il existait une option d’achat dans le contrat d’Harry Kane mais que celle-ci avait une date limite.

Depuis des semaines, les médias catalans s’accordent pour dire que cette saison sera la dernière de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Et que la direction catalane a deux noms en tête pour succéder au Polonais : Julian Alvarez (Atlético Madrid) et Harry Kane (Bayern Munich). Mais les Colchoneros ne devraient pas vouloir lâcher leur star argentine, surtout qu’ils ont désormais de gros moyens avec l’arrivée d’un fonds d’investissement dans leur capital. Reste la piste de l’Anglais, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2027.

Kane peut partir pour 65 M€… à trouver d’ici janvier !

Ce lundi, le président d’honneur du géant bavarois, Uli Hoeness, a déclaré dans Bild : « Il a une clause de résiliation annuelle qui est valide jusqu’à la fin du mois de janvier. Nous tenons pour acquis qu’il remplira son contrat jusqu’en 2027, mais il y a cette clause de départ ». Sport, qui relaie ces propos, annonce que la clause est de 65 M€. Il y a donc à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour le Barça dans ces propos. La bonne, c’est que Kane peut être recruté moyennant 65 M€, un montant assez faible pour un joueur de son calibre. La mauvaise, c’est qu’il faudra avoir cette somme sur les comptes en janvier et que le club catalan est toujours dans le dur financièrement…

Sport annonce une autre bonne nouvelle : en Bavière, Harry Kane touche environ 20 M€ brut de salaire, soit ce que perçoit Robert Lewandowski à Barcelone. Si le Polonais part, l’arrivée de l’Anglais ne posera donc pas de problème aux Blaugranas vis-à-vis du fairplay financier. Mais il reste donc à trouver 65 M€ d’ici le 31 janvier…