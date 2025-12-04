Revue de presse espagnole : double coup dur au Real Madrid, Mercato blanc au FC Barcelone !

Voici la revue de presse espagnole en date de ce jeudi 4 décembre 2025. Au menu : deux nouveaux blessés au Real Madrid et les intentions du FC Barcelone révélées au prochain mercato.

AS : « Mbappé est infini »

La masterclass de Kylian Mbappé hier à Bilbao (3-0) a impressionné la presse madrilène. L’attaquant du Real Madrid a inscrit un doublé et réalisé une prestation magistrale sous le maillot des Merengues.

SPORT : « Oh capitaine »

Sport se réjouit de revoir le Raphinha de ses plus belles heures au sein du FC Barcleone, solide vainqueur de l’Atlético Madrid mardi au Camp Nou (3-1). Le Brésilien est convzincu de pouvoir gagner la Ligue des Champions avec le Barça !

MARCA : « Un super Mbappé et enfin un bon Real »

La bonne prestation d’ensemble du Real Madrid hier à San Mamès est ternie par les deux blessures d’Eduardo Camavinga et de Trent Alexander-Arnold. Sorti sur blessure à la 55e minute et remplacé par Raul Asencio, l’Anglais passera des examens complémentaires tout comme son coéquipier, sorti un peu plus tard au profit d’Arda Güler. Des membres du Real Madrid ont laissé échapper leur inquiétude en déclarant que les deux cas étaient préoccupants.

MUNDO DEPORTIVO : « Leaders »

Le FC Barcelone savoure son nouveau statut de leader de la Liga devant le Real Madrid même si Deco a jeté un grand froid sur les intentions du club au mercato hivernal : « On a eu des blessures, mais on récupère les joueurs, on est bien. Le marché de janvier est toujours difficile. Trouver quelque chose qui améliore l’équipe est pratiquement impossible. C’est dur de trouver des joueurs de qualité qui s’adaptent au mercato hivernal. J’insiste, je ne pense pas qu’on soit actif en janvier. »