OGC Nice – ASSE à huis clos, Bouaddi (LOSC) prend cher, Mwanga (FC Nantes) non : toutes les sanctions
Le Real Madrid et Mbappé impressionnent, les tops et les flops de la victoire à Bilbao

Kylian Mbappé félicité par ses partenaires du Real Madrid après son premier but contre l'Athletic Bilbao.
Raphaël Nouet
3 décembre 2025

Le Real Madrid s’est imposé ce soir sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (3-0) grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Voici nos tops et nos flops.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l’information selon laquelle Kylian Mbappé a atteint la barre des 60 buts en 2025. Il n’était plus qu’à six longueurs du recordman français, Just Fontaine, qui en avait donc mis 66 en 1958. Mais après le match de ce soir à San Mamès, Mbappé n’est plus qu’à quatre longueurs. Le capitaine des Bleus a inscrit un doublé, ouvrant le score dès la 7e minute. Dans la foulée de son leader, le Real Madrid a réalisé un match complet, ne tremblant jamais face aux Basques. Après trois nuls consécutifs, il s’est bien ressaisi. A tel point qu’on pourrait parler de match référence et de tournant dans l’aventure de Xabi Alonso sur le banc. Voici nos tops et nos flops.

Mbappé en feu, Vinicius en jambes, Courtois décisif

A tout seigneur, tout honneur : Kylian Mbappé a non seulement inscrit un doublé mais il a aussi été passeur décisif sur le but de Camavinga. A la 7e, il a réalisé un mini slalom dans la défense de l’Athletic avant de conclure d’un plat du pied. A la 43e, il remet de la tête pour Camavinga, qui n’a plus qu’à pousser la balle dans le but, lui aussi de la tête. Et à l’heure de jeu, il place une lourde frappe de 25 mètres sur laquelle le gardien basque n’est pas exempt de tout reproche. Outre ses trois actions, il a été dans tous les bons coups, se battant sur chaque ballon et effectuant même un pressing sur la défense de l’Athletic. Impressionnant !

Vinicius Jr a lui aussi réalisé un très bon match. Le Brésilien n’est toujours pas en réussite dans le dernier geste mais il a créé plusieurs occasions et semble mieux au niveau de l’état d’esprit. Preuve en est qu’il a serré Xabi Alonso dans ses bras à son remplaçant. Dommage qu’il continue de se prendre la tête avec les supporters adverses… Thibault Courtois s’est montré décisif à 1-0 en réalisant deux grosses parades. Une habitude pour le gardien belge. Eduardo Camavinga, en plus de marquer, a été très juste dans le jeu. Il est sorti blessé à la 70e, on espère pour lui que ce n’est rien de grave. Enfin, Alexander Trent-Arnold a réalisé des transversales dont il a le secret, dont une a été à l’origine du premier but. Il est également avant-dernier passeur décisif sur le 2-0.

Bellingham porté disparu, Valverde décevant

Rayon déceptions, deux des plus grands critiques de Xabi Alonso : Jude Bellingham et Federico Valverde. L’Anglais et l’Uruguayen se sont bien battus mais ils n’ont pas autant pesé sur le jeu que Camavinga. Quand on se souvient combien Valverde était décisif il y a trois ans, idem pour Bellingham il y a deux ans, la déception est grande. Il y a un sérieux problème avec ces deux-là. On espère que le maintien de Xabi Alonso à son poste leur remettra les idées à l’endroit…

LigaReal Madrid
ASSE : Dunkerque attend les Verts, mauvais présage avant la rencontre
