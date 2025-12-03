A Gérone (1-1) dimanche, Kylian Mbappé a inscrit son 60e but de la saison, entre le Real Madrid et l’équipe de France. C’est la première fois qu’un Français réalise pareil exploit depuis 1958…

Soulier d’Or européen et Pichichi de la Liga avec ses 31 buts, Kylian Mbappé est reparti sur des bases très élevées en 2025-26 puisqu’il en est déjà à 14 réalisations en autant de journées de championnat. Plus 9 en Champions League et 5 avec les Bleus. Le compte X Stats de Foot révèle d’ailleurs qu’après son égalisation à Gérone (1-1) dimanche, il a atteint la barre des 60 buts sur l’année civile. Aucun Français n’a fait aussi fort depuis Just Fontaine en 1958.

Il a encore 5 matches pour battre le record de Fontaine

La légende du football mondiale, décédée en 2023, s’était arrêtée à 66 cette année-là. Fontaine était à son zénith puisqu’il avait frappé à 13 reprises pendant la Coupe du monde suédoise, permettant à l’équipe de France d’atteindre une inespérée 3e place. Un record qui sera difficilement battu. Kylian Mbappé a encore cinq matches, en comptant celui de ce soir à Bilbao, pour égaler voire dépasser Just Fontaine. Au vu de sa moyenne depuis le début de la saison, supérieure à un but par match, c’est dans ses cordes.

Le Real Madrid a d’ailleurs tout intérêt à ce que le natif de Bondy continue de trouver le chemin des filets à une cadence soutenue car il est pour le moment l’unique joueur capable de faire la différence, Vinicius Jr n’étant que l’ombre de lui-même depuis un an…