Après les arbitres du match contre Elche (2-2) la semaine dernière, Kylian Mbappé a cette fois insulté le gardien de Gérone (1-1) après avoir égalisé pour le Real Madrid.

Ca commence à faire beaucoup et vu comme les médias espagnols n’hésitent pas à monter en épingle le moindre incident, Kylian Mbappé a intérêt à se calmer. Car hier, après son égalisation sur pénalty à Gérone (1-1), l’attaquant du Real Madrid est passé à côté du gardien adverse, l’Argentin Paulo Gazzaniga, et lui a lâché un « Fils de p… » qu’on peut parfaitement lire sur ses lèvres. Et qui a bien évidemment fait le tour des réseaux sociaux, les insultes se passant généralement de traduction…

Il a traité le gardien de Gérone de « fils de p… »

Qu’a pu dire ou faire Gazzaniga pour que Mbappé réagisse de la sorte ? Nul ne le sait. Mais ce que tout le monde voit, c’est la nervosité de l’attaquant du Real Madrid. Déjà, la semaine dernière, il avait insulté les arbitres du match à Elche (2-2), où il avait été averti après le coup de sifflet final pour avoir demandé pourquoi il n’y avait pas eu plus de temps supplémentaire, lui qui trouvait que ses adversaires avaient tendance à casser le jeu en se roulant par terre.

La crise guette au Real Madrid, où la pression s’accumule sur les épaules de Xabi Alonso, à mesure que les mauvais résultats s’empilent. Si Kylian Mbappé commence aussi à péter les plombs et finit par se faire suspendre à force d’insulter, les Merengue ne sont pas prêts d’aller mieux !