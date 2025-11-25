Kylian Mbappé a insulté l’arbitre du match entre Elche et le Real Madrid (2-2) dimanche. Pour les mêmes faits, Robert Lewandowski avait pris cher. Le FC Barcelone sera attentif à la sanction du Français…

Grosse polémique en Espagne, où DAZN a fait appel à un spécialiste de la lecture labiale pour comprendre ce qu’a dit Kylian Mbappé aux arbitres à la fin d’Elche-Real Madrid (2-2). Déjà, le Français est apparu très énervé pendant tout le match, demandant au sifflet de faire en sorte que ses adversaires arrêtent de gagner du temps en restant au sol. A la fin de la partie, l’attaquant a demandé à l’arbitre pourquoi il n’avait pas fait jouer plus de temps additionnel. Il n’a eu pour seule réponse qu’un avertissement. Hors de lui, Mbappé aurait demandé des explications puis, en s’éloignant, aurait dit à trois reprises « Sale con ! » en français à l’arbitre.

Lewandowski avait pris trois matches pour le même dérapage

Ces insultes pourraient lui coûter cher car la Liga ne rigole pas avec ce genre de dérapages. D’ailleurs, le FC Barcelone sera très attentif à la sanction car Robert Lewandowski avait par exemple écopé de trois matches lors de sa première saison en Espagne pour avoir traité l’arbitre d’un match à Pampelune de corrompu, geste à l’appui. Si Kylian Mbappé devait recevoir une sanction moindre, cela prouverait qu’il existe bien deux poids, deux mesures dans le championnat espagnol entre le Real Madrid et les autres.

Ce dérapage tombe au mauvais moment pour Kylian Mbappé car, dimanche, soit le même jour, Florentino Pérez a prononcé un réquisitoire devant les socios à l’encontre de tout le monde, notamment des instances espagnoles, des arbitres et du FC Barcelone. Autant dire que la commission de discipline pourrait trouver dans les insultes du Français une belle occasion de se venger…