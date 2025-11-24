Un taulier du Real Madrid aurait décidé de faire pression sur la direction afin que Xabi Alonso soit renvoyé. Elle aurait pour cela un argument choc !

Après la défaite à Liverpool (0-1) et le nul contre le Rayo Vallecano (0-0), le 2-2 à Elche hier a confirmé que le Real Madrid traversait une mauvaise passe. La pression se fait de plus en plus forte sur les épaules de Xabi Alonso, qui n’a pas réussi à donner un style de jeu à son équipe. Débarqué le 1er juin après deux années et demi très réussies au Bayer Leverkusen, le milieu de terrain s’est mis plusieurs cadres du vestiaire à dos par ses méthodes très autoritaires. Et selon le journaliste Mario Cortegana, l’un d’eux serait passé à la vitesse supérieure.

Vinicius, pas de prolongation si Alonso reste

Ce cadre, c’est Vinicius Jr. Le Brésilien est l’une des grandes victimes des méthodes d’Alonso. Trop souvent remplacé à son goût, il n’a pas caché sa frustration, notamment lors du Clasico (2-1) le 26 octobre. Cortegana assure que Vinicius Jr aurait décidé de ne pas prolonger son contrat tant que son entraîneur sera en poste. Pourtant, aux dernières nouvelles, les deux parties étaient arrivées à un accord, notamment financier, et il ne manquait plus que la signature. Mais celle-ci serait désormais en stand-by.

Si l’information est vraie, cela annonce une sacrée ambiance dans le vestiaire merengue. Car si Xabi Alonso est maintenu, Vinicius Jr aura bien du mal à cacher son mécontentement. Et si le champion du monde 2010 est viré, le Real Madrid s’offrira l’une de ses crises improbables dont il a le secret puisqu’il reste en tête de la Liga malgré ses deux derniers nuls…