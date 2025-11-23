Le Real Madrid prend un point à Elche et confirme son coup de mou… Les 3 choses à retenir du match

Les enseignements à retenir du match nul du Real Madrid sur la pelouse d’Elche (2-2).

Ce dimanche, le Real Madrid n’a pris qu’un seul point sur la pelouse d’un Elche conquérant, et s’en est quand même bien sorti dans cette rencontre (2-2). Voici les enseignements à tirer de ce match.

Le Real confirme son coup de mou

Peu convaincant face à Liverpool et contre le Rayo, Madrid a encore prouvé qu’il avait beaucoup de mal ces dernières semaines. Fébrile et inefficace en première période, le Real a beaucoup déçu, une nouvelle fois, et l’a payé cash avec l’ouverture du score de Febas, formé au Real, à la 53e. Malgré l’égalisation de Huijsen dans la foulée à la 78e, Rodriguez a une nouvelle fois puni les hommes d’Alonso à la 84e en venant marquer le 2-1. Heureusement, Bellingham était là pour limiter la casse et égaliser en renard, sur une passe de Mbappé. Pour relativiser, on peut se dire que le Real n’a perdu de points que sur les deux derniers matchs de Liga, après avoir enchaîné victoires sur victoires. Mais la patience ne sera pas éternelle.

Un cadeau indirect au Barça

Le Real est passé tout proche de la catastrophe. En cas de défaite, il laissait la première place au Barça. Avec ce point du nul, il reprend la tête, mais n’a plus qu’un point d’avance sur son rival de toujours. Désormais, la moindre erreur pourrait être impardonnable dans la course au titre. Madrid a vu son avance totalement fondre, et vu ses dernières prestations, cela annonce une lutte passionnante avec le FCB.

Xabi Alonso a du mal à trouver la formule

Accueilli en grande pompe pour reprendre le flambeau, Xabi Alonso cristallise de plus en plus les critiques au Real. Dès le départ, il a aligné un 3-4-1-2, un schéma qu’il a déjà utilisé. Il a fait le choix de se passer de Vinicius, un joueur qui parvenait à faire la différence même quand le Real n’allait pas très bien. On peut avoir du mal à comprendre ce que l’entraîneur espagnol veut mettre en place, mais il va vite devoir trouver des solutions pour repartir de l’avant.