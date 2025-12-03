Au Real Madrid, Dani Ceballos (29 ans) serait plus que jamais sur la grille des départs en vue du mercato hivernal.

Le Real Madrid traverse une zone de turbulences et Dani Ceballos en est l’un des symboles. Selon El Nacional, Xabi Alonso juge que le milieu espagnol manque d’intensité et ne s’adapte pas au système du nouvel entraîneur. Résultat : le club merengue s’est résigné à le laisser filer lors du prochain mercato hivernal.

Xabi Alonso ne veut plus de Ceballos

Une situation qui pourrait sourire à l’OM. Ceballos, 29 ans, verrait même ses exigences financières revues à la baisse et son prix potentiellement ajusté. Le Real Madrid, qui n’avait reçu aucune offre intéressante l’été dernier et dont le salaire du joueur (4,5 M€ nets) avait refroidi plusieurs clubs, semble prêt à négocier pour faciliter son départ.

Son prix revu à la baisse par le Real Madrid ?

Sous contrat jusqu’en 2027, il n’est clairement plus considéré comme intransférable. Pour l’OM, c’est une opportunité idéale : recruter un joueur expérimenté, capable de renforcer le milieu de terrain, sans dépenser des fortunes ni attendre l’été. Si le club olympien accélère, ce transfert pourrait bien être l’une des surprises de l’hiver et apporter immédiatement du sang neuf au cœur du jeu marseillais. Reste à savoir si l’intéressé voit enfin un avenir à Marseille après avoir tourné les talons cet été.