Des rumeurs ont fait état d’un prêt de Lionel Messi au FC Barcelone pendant l’hiver, afin qu’il ait droit à un bel hommage du club qui l’a fait roi. Le directeur sportif blaugrana, Deco, a répondu à la rumeur.

Depuis qu’il a fait un passage remarqué par le Camp Nou, lors de la dernière trêve internationale, Lionel Messi est l’objet de rumeurs concernant un retour au FC Barcelone. C’est que ni l’astre argentin ni le club catalan n’ont digéré les conditions de son départ à l’été 2021. A l’époque, Joan Laporta avait campagne en promettant de le prolonger. Mais une fois qu’il a été élu, qu’il a vu les comptes et que le deal avec CVC est tombé à l’eau, le dirigeant n’a eu d’autre choix que de laisser filer l’octuple Ballon d’Or. Ce qui lui vaut la haine éternelle du club Messi. Mais il n’empêche que les Blaugranas aimeraient faire revenir l’idole pour qu’il ait le droit aux adieux qu’il mérite.

« Je ne pense pas que ce soit possible »

Une rumeur, partie de la presse catalane, a fait état d’un prêt de l’Inter Miami à la fin de la saison de MLS. David Beckham le faisait à l’époque où il jouait au LA Galaxy. Cela permettrait à Messi de garder la forme alors que se profile la Coupe du monde 2026. Pour le Barça, ce serait l’idéal car le prêt ne lui coûterait rien ou pas grand-chose. Mais, interrogé sur le sujet, le directeur sportif blaugrana, Deco, a mis un gros stop à cette idée : « Je ne pense pas que ce soit possible, car Leo a un contrat. Je ne crois pas que la question ait jamais été évoquée. Leo reste Leo, et je pense qu’il peut encore apporter quelque chose. Je le considère comme un grand joueur ; ce n’est pas un sujet que nous aborderons pour le moment ».

Cela semble plutôt mal parti. Surtout qu’au-delà de l’aspect émotionnel, le retour de Messi n’apporterait pas grand-chose au Barça. Lamine Yamal joue à sa place dans le couloir droit, à gauche il y a Raphinha, tout aussi intouchable et dans l’axe Fermin ou Dani Olmo (même s’il sera absent un mois après sa blessure à l’épaule contre l’Atlético). En outre, Hansi Flick veut des joueurs qui pressent et courent tout le temps. Pas vraiment le profil de La Pulga, surtout depuis qu’il est parti en pré-retraite en MLS… Bref, Lionel Messi devrait revenir à Barcelone un jour, mais ce sera pour un match d’adieu, sans doute pas pour y jouer en compétition officielle.