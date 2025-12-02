FC Barcelone : trois énormes coups durs avant l’Atlético, Laporta fait une terrible annonce

Le FC Barcelone est leader de Liga mais il déplore deux blessures importantes ce mardi. Et le cas Ronald Araujo intrigue de plus en plus…

Le FC Barcelone a repris les commandes de la Liga en battant Alaves et en profitant du match nul du Real Madrid à Gérone, mais avant de recevoir l’Atlético ce soir au Camp Nou, l’ambiance reste morose. Le cloub catalan vient de communiquer qu’Hansi Flick sera privé face aux Colchoneros de Frenkie De Jong, qui est malade. Un forfait de poids.

De Jong malade, Araujo en dépression

Joan Laporta, lui, a confirmé le malaise autour de Ronald Araujo. Expulsé la semaine passée lors de la déroute du FC Barcelone à Chelsea en Ligue des champions, le défenseur uruguayen est dans un très mauvais moment et il a décidé de se mettre en retrait du foot pour une période indéterminée. «C’est une personne très émotive. Il traverse une période difficile, nous sommes tous avec lui », a expliqué Laporta. Enfin, le FC Barcelone est également confronté à un gros souci du côté de sa section féminine. En effet, il devra composer pendant plusieurs mois sans Aitana Bonmati. Victorieuse du Ballon d’Or, la Catalane de 27 ans sera absente 5 mois en raison d’une opération à la jambe gauche.