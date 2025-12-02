Affaiblé par la prise de recul opérée par Ronald Auaujo, le FC Barcelone se positionne un défenseur central de haut niveau en vue du mercato hivernal.

Le FC Barcelone va avoir besoin de renforts en janvier. Avec les limites affichées en défense cette saison et la récente prise de recul de Ronald Araujo suite à une mini-dépression, Deco a déjà commencé à s’agiter pour recruter du lourd en coulisses.

Schlotterbeck fait l’unanimité au Barça

D’après Sport, une piste rafle tous les suffrages en interne : Nico Schlotterbeck. En Allemagne, la situation est claire : son départ du Borussia Dortmund est acté. Si rester en Bundesliga séduirait certains proches du joueur, d’autres voix plaident pour un départ à l’étranger. Et c’est précisément là que le FC Barcelone fait son entrée, intéressé par un profil que Deco et Hansi Flick apprécient particulièrement. Défenseur gaucher d’élite, le joueur de 26 ans correspond parfaitement au besoin du club catalan pour renforcer sa charnière.

Le joueur sur le départ et déjà séduit ?

Dortmund, conscient que le contrat du joueur arrive à terme, pourrait se voir contraint de le vendre dès 2026 pour éviter de le perdre gratuitement en 2027. L’estimation actuelle du club se situe autour de 45 millions d’euros, mais la direction allemande pourrait être forcée de revoir le prix à la baisse si une offre sérieuse venait du FC Barcelone ou même de Premier League. Schlotterbeck, de son côté, pourrait être séduit par un projet ambitieux en Catalogne. Les prochains mois voire semaines s’annoncent déterminants dans ce dossier classé prioritaire au Barça.