OL Mercato : Malick Fofana envoie Rashford (FC Barcelone) au PSG !

Le FC Barcelone n’envisagerait pas de lever l’option de Marcus Rashford. Et une nouvelle piste est évoquée pour succéder à l’Anglais. Elle mène à un joueur évoluant en Ligue 1…

Alors que le FC Barecelone dispose d’une option d’achat de 30 M€ pour conserver Marcus Rashford, prêté par Manchester United, une tendance semble de se dégager : le Barça ne souhaiterait pas conserver l’international anglais, pourtant impliqué dans 15 buts cette saison. Vendredi, The Athletic expliquait qu’à 29 ans, l’Anglais serait considéré comme étant un peu trop vieux pour inciter le board du FC Barcelone à miser 30 M€ sur lui.

Fofana (OL) plait au FC Barcelone

Une info que confirme Sport, ce mardi. Selon le média, Rashford fait débat au sein du club catalan, notamment par rapport à son adaptation dans le jeu imposé par Hansi Flick, sa réticence à presser et le coût de son transfert. La tendance serait plutôt pour cet été à la venue d’un ailier gauche, capable de suppléer Raphinha.. Trois noms sont cités : Saïd El Mala (Cologne), Antonio Nusa (RB Leipzig) et Malick Fofana (OL), qui plait aussi au Bayern Munich.