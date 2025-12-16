À LA UNE DU 16 DéC 2025
[21:39]RC Lens : le score du match de Coupe de France est déjà connu
[21:16]OM Mercato : Messi torpille le rêve ultime des Phocéens
[21:01]PSG : en détail, les sommes ahurissantes que va toucher Mbappé
[20:29]OM : De Zerbi a-t-il raison de s’acharner sur Balerdi ?
[20:09]ASSE : une énorme faille tactique d’Horneland révélée
[19:56]FC Barcelone : la compo pour le match de Coupe est tombée
[19:45]Real Madrid : les arbitres provoquent à nouveau Vinicius !
[19:29]Un ex du PSG voit le RC Lens imiter le LOSC de 2021
[19:07]FC Nantes Mercato : un bourreau de l’ASSE pour seulement 600.000€ ?
[18:47]Le PSG rafle encore des trophées, le Real Madrid surpris, le FC Barcelone vexé
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Le PSG rafle encore des trophées, le Real Madrid surpris, le FC Barcelone vexé

Par Raphaël Nouet - 16 Déc 2025, 18:47
💬 Commenter
Après le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a reçu le trophée The Best décerné par la FIFA.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Ce soir a lieu la cérémonie de remise des trophées The Best. Le PSG est le grand vainqueur de cette édition mais le onze type a surpris à plus d’un titre en Espagne.

A la veille de la finale de la Coupe Intercontinentale entre le PSG et le Flamengo, la FIFA a organisé son gala de remise des trophées The Best. Sans surprise, le champion d’Europe a été omniprésent, Luis Enrique étant sacré meilleur entraîneur de l’année 2025, Ousmane Dembélé meilleur joueur et cinq de ses joueurs figurant dans le onze idéal. On pourrait même dire six puisque Gianluigi Donnarumma, décisif dans la conquête de la C1 au printemps, a joué les six premiers mois de l’année dans la capitale avant de rejoindre Manchester City.

Bellingham présent, pas Raphinha

Le onze de l’année est le suivant : Donnarumma (PSG/Manchester City) – Hakimi (PSG), Pacho (PSG), Van Dijk (Liverpool), Mendes (PSG) – Palmer (Chelsea), Bellingham (Real Madrid), Vitinha (PSG), Pedri (FC Barcelone) – Yamal (FC Barcelone), Dembélé (PSG). Un onze qui ne manque pas de faire parler puisque Jude Bellingham y figure alors qu’il sort de sa moins bonne saison avec le Real Madrid, qu’il a été opéré et a manqué de nombreux matches sans jamais retrouver son meilleur de 2023-24…

Et puis, les Barcelonais, eux, ont pointé l’absence de Raphinha, meilleur buteur de la Champions League et qui a réalisé une saison 2024-25 incroyable. Le Brésilien, comme pour le Ballon d’Or, est étrangement ignoré par ses pairs et les journalistes… La présence de Virgil van Dijk est également surprenante car, si le capitaine de Liverpool a été excellent la saison passée, il est catastrophique depuis septembre. Mais l’essentiel est que le PSG ait été logiquement récompensé pour son année exceptionnelle !

PSGFC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG, Real Madrid