Ce soir a lieu la cérémonie de remise des trophées The Best. Le PSG est le grand vainqueur de cette édition mais le onze type a surpris à plus d’un titre en Espagne.

A la veille de la finale de la Coupe Intercontinentale entre le PSG et le Flamengo, la FIFA a organisé son gala de remise des trophées The Best. Sans surprise, le champion d’Europe a été omniprésent, Luis Enrique étant sacré meilleur entraîneur de l’année 2025, Ousmane Dembélé meilleur joueur et cinq de ses joueurs figurant dans le onze idéal. On pourrait même dire six puisque Gianluigi Donnarumma, décisif dans la conquête de la C1 au printemps, a joué les six premiers mois de l’année dans la capitale avant de rejoindre Manchester City.

Bellingham présent, pas Raphinha

Le onze de l’année est le suivant : Donnarumma (PSG/Manchester City) – Hakimi (PSG), Pacho (PSG), Van Dijk (Liverpool), Mendes (PSG) – Palmer (Chelsea), Bellingham (Real Madrid), Vitinha (PSG), Pedri (FC Barcelone) – Yamal (FC Barcelone), Dembélé (PSG). Un onze qui ne manque pas de faire parler puisque Jude Bellingham y figure alors qu’il sort de sa moins bonne saison avec le Real Madrid, qu’il a été opéré et a manqué de nombreux matches sans jamais retrouver son meilleur de 2023-24…

Et puis, les Barcelonais, eux, ont pointé l’absence de Raphinha, meilleur buteur de la Champions League et qui a réalisé une saison 2024-25 incroyable. Le Brésilien, comme pour le Ballon d’Or, est étrangement ignoré par ses pairs et les journalistes… La présence de Virgil van Dijk est également surprenante car, si le capitaine de Liverpool a été excellent la saison passée, il est catastrophique depuis septembre. Mais l’essentiel est que le PSG ait été logiquement récompensé pour son année exceptionnelle !