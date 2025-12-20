FC Barcelone Mercato : Deco veut se servir à Manchester City

En quête d’un défenseur central pour le Mercato, le FC Barcelone s’est arrêté sur deux joueurs…

Sur un marché hivernal annoncé comme calme, le FC Barcelone est sur le point de surprendre tout le monde en finalisant l’arrivée d’Ajay Tavares, jeune ailier anglais de 15 ans formé à Norwich, selon SPORT. Malgré des finances toujours fragiles, la direction du Barça, emmenée par son directeur sportif portugais, a mis la main sur un profil très prometteur pour renforcer La Masia et préparer l’avenir. Dès janvier, Tavares est attendu pour rejoindre le Barça Atlètic.

Gvardiol et Bastoni en balance

Le FC Barcelone, confronté à la dépression de Ronald Araujo, entend aussi renforcer sa défense centrale. Et d’après Mundo Deportivo, le Barça s’est arrêté à deux noms : ceux de Gvardiol et Bastoni. Le défenseur croate de Manchester City et l’Italien de l’Inter Milan seraient les défenseurs qui font le plus consensus au sein du club blaugrana, dans un secteur où Christensen souhaite rester à Barcelone et est prêt à refuser des offres astronomiques venant du Moyen-Orient.

Appelé pour la première fois en sélection 2021, à seulement 19 ans, Gvardiol est rapidement devenu un pilier de l’équipe nationale croate, 3e de la dernière Coupe du monde 2022. Bon techniquement, capable de relancer proprement, il peut aussi jouer à gauche. Une polyvalence que n’a pas Bastoni, et qui pourrait faire la différence…