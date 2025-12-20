À LA UNE DU 20 DéC 2025
[12:30]PSG : Hakimi dévoile la date de son grand retour !
[12:00]Real Madrid Mercato : une recrue estivale veut déjà claquer la porte !
[11:30]FC Barcelone Mercato : Deco veut se servir à Manchester City
[11:00]ASSE : le repositionnement de Ben Old fait un heureux chez les Verts
[10:30]FC Nantes : Kantari tient une nouvelle recrue surprise, il connaît déjà la maison !
[10:00]PSG Mercato : Thiago Silva vers un retour surprise !
[09:30]Stade Rennais Mercato : Habib Beye a deux priorités pour cet hiver, une recrue menacée ?
[09:00]RC Lens Mercato : Sotoca cash sur son avenir, le FC Nantes est fixé !
[08:30]OM : la compo probable de De Zerbi en Coupe de France
[08:00]ASSE : Gazidis et Horneland prennent un vilain tacle à Nice !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : Deco veut se servir à Manchester City

Par Laurent Hess - 20 Déc 2025, 11:30
💬 Commenter
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

En quête d’un défenseur central pour le Mercato, le FC Barcelone s’est arrêté sur deux joueurs…

Sur un marché hivernal annoncé comme calme, le FC Barcelone est sur le point de surprendre tout le monde en finalisant l’arrivée d’Ajay Tavares, jeune ailier anglais de 15 ans formé à Norwich, selon SPORT. Malgré des finances toujours fragiles, la direction du Barça, emmenée par son directeur sportif portugais, a mis la main sur un profil très prometteur pour renforcer La Masia et préparer l’avenir. Dès janvier, Tavares est attendu pour rejoindre le Barça Atlètic.

Gvardiol et Bastoni en balance

Le FC Barcelone, confronté à la dépression de Ronald Araujo, entend aussi renforcer sa défense centrale. Et d’après Mundo Deportivo, le Barça s’est arrêté à deux noms : ceux de Gvardiol et Bastoni. Le défenseur croate de Manchester City et l’Italien de l’Inter Milan seraient les défenseurs qui font le plus consensus au sein du club blaugrana, dans un secteur où Christensen souhaite rester à Barcelone et est prêt à refuser des offres astronomiques venant du Moyen-Orient.

Appelé pour la première fois en sélection 2021, à seulement 19 ans, Gvardiol est rapidement devenu un pilier de l’équipe nationale croate, 3e de la dernière Coupe du monde 2022. Bon techniquement, capable de relancer proprement, il peut aussi jouer à gauche. Une polyvalence que n’a pas Bastoni, et qui pourrait faire la différence…

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot