FC Barcelone : exit Nicki Nicole, Lamine Yamal se régale sur les plages de Dubaï

Alors que la trêve hivernale laisse souffler les joueurs du FC Barcelone, Lamine Yamal a choisi de profiter de ses vacances de Noël d’une manière peu conventionnelle. Mais cette fois, il ne s’agit pas de musique ni de célébrités comme la chanteuse Nicki Nicole, son ancienne petite amie qui avait beaucoup (trop) fait parler d’elle à Barcelone pour son passage dans les coulisses du club. Yamal, lui, a trouvé une occupation bien plus sportive et spontanée : le beach soccer avec des enfants à Dubaï.

Profitant du soleil et du sable de la ville émiratie, la jeune pépite catalane n’a pas hésité à se joindre à une partie improvisée sur la plage. Pieds nus, sourire aux lèvres, il a dribblé, passé le ballon et inscrit même un joli but, sous le regard émerveillé des enfants. Une scène qui contraste avec les apparitions plus médiatiques de Nicki Nicole, souvent entourée de caméras et de projecteurs, mais aussi de polémiques.

Alors que certains passent leurs vacances à se détendre ou à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, Yamal a montré que sa priorité restait le football et le plaisir simple de jouer. Ce moment, largement partagé sur les réseaux, a prouvé que même loin des stades et des caméras, le jeune Barcelonais sait créer des souvenirs mémorables… pour lui et pour les enfants qui ont eu la chance de croiser son chemin.

Entre musique et ballon rond, l’actualité de Barcelone a ainsi trouvé son contraste parfait : exit Nicki Nicole avec qui il a rompu depuis environ 2 mois, Lamine Yamal a troqué les remous extra-sportifs contre des scènes plutôt sympas à regarder.