FC Barcelone : Nicki Nicole se jette sur le joueur qui a humilié Lamine Yamal

Nicki Nicole, ex de Lamine Yamal, vient de suivre Estêvão Willian, le prodige de Chelsea qui a écrasé le FC Barcelone en Ligue des Champions.

Après une relation très, très médiatique, Nicki Nicole et Lamine Yamal ont confirmé leur rupture début novembre, et le prodige du FC Barcelone a d’ailleurs nié toutes les rumeurs d’infidélité. Dans ce contexte — et alors que l’actualité footballistique a mis en lumière la performance de Estêvão Willian, jeune talent de Chelsea — une action récente de Nicki Nicole a attiré l’attention : elle vient de suivre Estêvão sur Instagram.

Ce geste, repéré par certains supporters et médias, a ravivé les discussions dans les sphères « people » et footballistiques — d’autant que Chelsea vient de s’imposer 3‑0 contre le Barça en Ligue des champions.

Estêvão aux côtés de Mbappé et Haaland

La victoire écrasante du Chelsea FC contre le FC Barcelone (3–0) a mis en lumière la montée fulgurante d’Estêvão, auteur d’un but superbe et devenu le troisième ado — après Kylian Mbappé et Erling Haaland — à marquer dans chacun de ses trois premiers matchs en C1. Il a d’ailleurs totalement éclipsé un Lamine Yamal très décevant lors de cette rencontre.

Le match a été totalement dompté par Chelsea, accentué par l’expulsion d’Araujo peu avant la mi‑temps, et s’est conclu avec un dernier but signé Liam Delap. Dans ce contexte triomphal, le simple geste de Nicki Nicole — suivre Estêvão — est perçu par certains comme un clin d’œil, volontaire ou non, à l’un des visages montants du football européen.

Mais entre intérêt public, buzz médiatique et véritable sentiment, il y a un monde — et comme souvent, la vérité se cache dans les coulisses…