FC Barcelone : après Nicki Nicole, Pedri ramène une autre bombe dans le vestiaire ! 
Yamal transparent, Araujo ridicule… les notes d’un FC Barcelone humilié par Chelsea

Le deuxième but de Chelsea, inscrit par Estevao d'une mine en pleine lucarne.
Raphaël Nouet
25 novembre 2025

Le FC Barcelone n’a pas existé ce soir sur la pelouse de Chelsea (3-0). Il n’y a pas eu un Blaugrana pour rattraper l’autre !

Le FC Barcelone comptait marquer les esprits ce soir, sur la pelouse du champion du monde des clubs. C’est raté ! Ou alors, c’est dans le mauvais sens ! Car le Barça a été écrasé ce soir, dans tous les compartiments du jeu. Chelsea a inscrit sept buts au total mais « seulement » trois ont été acceptés. C’est déjà beaucoup mais cela montre à quel point les Blaugranas n’ont pas existé. Le secteur offensif n’a pas touché le ballon, le milieu a été dépassé et la défense a pris des vagues en permanence. Vraiment un jour sombre pour les hommes d’Hansi Flick, qui doivent vite se remettre en question s’ils veulent aller au bout en Champions League cette saison !

J.Garcia (4) : encaisse trois buts en première période, même si un seul a été validé. Et trois autres en seconde et, cette fois, deux ont été validés. Il a été décisif deux fois mais n’a pas été très présent dans les sorties. Sur le troisième but refusé, en début de seconde mi-temps, il n’a pas la main assez ferme sur sa ligne. Décisif à la 67e devant Neto.

Koundé (3) : c’est lui qui marque contre son camp de façon totalement involontaire à la 27e et se fait prendre dans son dos par Cucurella sur l’expulsion d’Araujo (45e). Toujours aussi loin de son meilleur niveau.

Araujo (2) : il plombe une fois de plus son équipe avec son expulsion dans les arrêts de jeu de la première période pour avoir découpé Cucurella qui partait seul au but. A Séville, Flick l’avait sorti dès la mi-temps. Cette fois, il n’a pas eu le temps car l’Uruguayen a été expulsé avant. Son frère va encore le défendre sur les réseaux sociaux en disant que c’est la faute des autres. Mais force est de constater qu’il n’est plus l’excellent joueur qu’il était avant sa blessure en 2022.

Cubarsi (3) : il a pris la tempête pendant toute la première période, pas aidé par Araujo à ses côtés. Il se fait méchamment enrhumer par Caicedo sur le deuxième but et se fait manger en vitesse par Neto à la 67e. Lui aussi est beaucoup moins impérial que la saison dernière. On se rend compte avec le recul que c’est Inigo Martinez qui tenait la baraque !

Baldé (4) (Martin, 80e) : un sauvetage en début de match mais dans ce genre de rencontre, quand son équipe est dominée, ses lacunes défensives sautent aux yeux. On était presque soulagé quand l’affreux Martin est rentré, c’est dire !

De Jong (5) : trop seul au milieu de terrain face au secteur fort de Chelsea. Le Néerlandais s’est démené, a récupéré des ballons, pressé et a bien orienté le jeu. Mais il a vraiment été abandonné par ses partenaires.

Garcia (4) : face à des adversaires modestes, il fait le travail au milieu. Mais contre une équipe du niveau de Chelsea, on voit bien que ce n’est pas son poste. Il a eu tendance à trop reculer plutôt que d’aller harceler ses adversaires. Et techniquement, comparé à Pedri…

Yamal (3) (Olmo, 80e) : transparent en première période. Maresca avait prévu une boîte sur lui et elle a bien fonctionné. Yamal n’en est sorti que pour se perdre dans des dribbles superflus. La saison passée, il brillait à chaque grande occasion. Cette année, c’est le contraire ! Il est passé au travers face au PSG, dans le Clasico, ce soir… Sa pubalgie n’explique pas tout !

Fermin (3) (Christensen, 61e) : étouffé par le pressing incessant des Blues, il n’a pas existé. On se rend compte que dès qu’un adversaire joue physique, il a dû mal à pointer le bout de son nez.

Torres (3) (Rashford (4), 46e) : un raté honteux à la 6e minute alors qu’il était seul face au gardien à huit mètres. Comment a-t-il pu tirer à côté ? Egalement impliqué sur le but encaissé puisqu’il avait le ballon entre les pieds avant que Koundé ne tape dedans. Avec les retours de blessure des uns et des autres, il n’a pas plaidé pour sa cause ce soir !

Lewandowski (3) (Raphinha, 61e) : esseulé, il n’a servi à rien.

