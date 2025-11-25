Pas satisfait du tout des moyens du FC Barcelone et lassé par les polémiques incessantes, Hansi Flick n’aurait pas envie d’enchaîner une troisième saison en Catalogne.

Il y a quelques semaines, au moment où les résultats du FC Barcelone étaient le plus décevant, les médias catalans ont fait état d’une volonté d’Hansi Flick de quitter son poste en fin de saison. L’Allemand, qui a prolongé il y a peu, est pourtant lié aux Blaugranas jusqu’en 2027. Mais il n’aurait pas apprécié le manque de moyens pour recruter, pas plus que les tentatives de déstabilisation incessantes des médias espagnols. On pensait qu’il était revenu sur sa décision maintenant que son équipe est repartie de l’avant. On se trompait…

« En ce moment, Flick a plus de chances de partir que de rester »

Ce mardi soir, Paco Carrasco a assuré sur le plateau d’El Chiringuito que « en ce moment, Flick a plus de chances de partir que de rester. Nous verrons comment évoluera la situation d’ici janvier ». L’ancien attaquant ne peut pas être accusé de vouloir déstabiliser le Barça car il y a été formé et y a joué pendant onze ans chez les professionnels. Celui qui était attaquant et a été surnommé Lobo (le loup) est un amoureux du FCB. Il ne s’amuserait pas à annoncer un départ de Flick s’il n’avait pas des éléments solides pour étayer cette théorie.

Sa réflexion laisse toutefois une chance au Barça de se rattraper. Cela semble passer par un mercato hivernal réussi. Avec l’accumulation des blessures, Hansi Flick a souvent trouvé que son effectif était un peu trop court.