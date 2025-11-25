Visé par le FC Barcelone pour succéder à Robert Lewandowski la saison prochaine, Harry Kane n’aurait pas l’intention de quitter le Bayern Munich et il envisage même de prolonger !

Deux informations mercato sont tombées ce mardi concernant le FC Barcelone. La première, c’est que Robert Lewandowski a écarté la possibilité de partir cet hiver, lui qui dispose d’une offre de Fenerbahçe. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’attaquant de 37 ans possède une option pour une saison supplémentaire. Il souhaiterait l’activer mais la direction catalane, elle, aimerait tourner la page. Elle souhaiterait une pointe un peu plus jeune et qui participe plus au jeu que Lewandowski. Deco a un favori : Harry Kane.

Il est prêt à prolonger au Bayern !

Mais le journaliste allemand Florian Plettenberg jette un gros froid sur un transfert de l’Anglais au Barça : « Comme je l’ai toujours dit, Harry Kane ne pense pas du tout à un départ cet été. Au pire, il a envie d’aller au bout de son contrat, en 2027. Au mieux, il veut prolonger. D’ailleurs, des discussions devraient démarrer très prochainement avec le Bayern. Dans un entretien à Bild, Kane a confirmé ce que je dit depuis plusieurs semaines : « Je n’ai été en contact avec personne, aucun club ne m’a approché. Je me sens très bien ici. Je suis certain que j’aurais des contacts avec le Bayern dans les prochains mois et nous verrons ce qui est le mieux pour le futur ».

Si Harry Kane dit se sentir bien au Bayern, il y a peu de chances que le FC Barcelone réussisse à le convaincre de partir. Les Blaugranas devraient donc se lancer sur une autre piste… à moins qu’ils ne prolongent finalement Robert Lewandowski en espérant que Julian Alvarez (Atlético), rêve ultime de la direction, soit plus facile à recruter à l’été 2027…