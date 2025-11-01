Après avoir beaucoup fait parler, le couple que formait Lamine Yamal et Nicki Nicole n’existe plus désormais.

Ça y’est, c’est fini ! Lamine Yamal a officiellement confirmé sa séparation avec la chanteuse argentine Nicki Nicole, mettant fin aux nombreuses spéculations sur leur relation. Après des semaines de rumeurs et d’interrogations sur un éventuel éloignement, le joueur a clarifié la situation lors d’une interview avec Javi Hoyos : « Nous ne sommes pas ensemble », comme relayé par Sport.

Yamal dément fermement les rumeurs d’infidélité

Yamal a tenu à dissiper tout malentendu concernant d’éventuelles infidélités : « Simplement, nous nous sommes séparés et c’est tout. Tout ce qui circule n’a rien à voir avec notre relation. » La rupture intervient après plusieurs mois où le couple avait attiré l’attention des médias, tant pour leurs publications sur les réseaux sociaux que pour leurs apparitions publiques.

Cette annonce a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, où de nombreux fans commentaient déjà les rumeurs d’infidélité liées au récent voyage du footballeur à Milan pour une fête entourée d’amis. Lamine Yamal a tenu à clarifier une fois de plus : « Je n’ai été infidèle ni n’ai été avec quelqu’un d’autre », mettant fin aux spéculations et aux accusations qui avaient circulé.