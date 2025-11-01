Selon le journaliste espagnol Jordi Matin, Lamine Yamal aurait été infidèle à Nicki Nicole avec la mannequin italienne Anna Gegnoso dans un hôtel de Milan.

Lamine Yamal (18 ans) s’est retrouvé au cœur d’un scandale après que des informations ont circulé sur une soirée à Milan, loin de sa compagne Nicki Nicole, en compagnie d’une ancienne flamme, selon le journaliste Jordi Martín.

La star du FC Barcelone aurait voyagé lundi en Italie, séjourné au luxueux hôtel Armani et organisé une réunion avec des amis qui s’est prolongée toute la nuit. Anna Gegnoso, mannequin italienne de 20 ans, l’aurait accompagné.

Anna Gegnoso, la bomba !

La presse précise que le joueur avait eu des contacts avec Anna avant de débuter sa relation avec Nicki Nicole. L’affaire a également alerté le FC Barcelone, qui aurait demandé au jeune talent de faire preuve de plus de prudence dans sa vie privée.

Ce scandale tombe à un moment délicat pour Yamal. Il vient de connaître une défaite contre le Real Madrid et ses déclarations en amont du match avaient déjà semé la polémique. Le jeune Espagnol doit désormais gérer la pression médiatique tout en restant concentré sur le terrain, une épreuve difficile pour celui qui est considéré comme l’un des grands espoirs du football mondial.