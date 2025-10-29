Lamine Yamal et Nicki Nicole, le FC Barcelone et Jorge Mendes n’en peuvent déjà plus !
Lamine Yamal et Nicki Nicole, le FC Barcelone et Jorge Mendes n’en peuvent déjà plus !

29 octobre 2025

À 18 ans, Lamine Yamal est déjà une star mais sa vie privée commence à inquiéter le FC Barcelone et son agent Jorge Mendes. La relation avec la chanteuse argentine Nicki Nicole pourrait-elle freiner son ascension ?

Le phénomène espagnol de 18 ans, Lamine Yamal, fait rêver le Barça mais inquiète aussi en coulisses. Selon Sport, les dirigeants du FC Barcelone et Jorge Mendes, son agent, tentent actuellement de canaliser le jeune prodige. Leur objectif : que Yamal cesse de partager sa vie privée sur les réseaux sociaux et qu’il reste concentré sur le terrain.

Au cœur de cette attention médiatique : sa relation avec la chanteuse argentine Nicki Nicole. Si elle attire les projecteurs, elle ne fait pas l’unanimité en Catalogne. Les décideurs du Barça craignent qu’une exposition trop médiatique de sa vie personnelle puisse ralentir sa progression sportive, alors qu’il est déjà considéré comme un futur crack mondial.

Le Barça et Mendes travaillent pour Yamal

Le Barça et Mendes insistent donc sur la nécessité pour Yamal de garder la tête froide et de faire passer ses performances sportives avant toute distraction extérieure. À seulement 18 ans, la pression est immense pour le jeune Espagnol, qui doit gérer sa notoriété naissante tout en continuant à s’imposer sur le terrain.

Le Barça espère ainsi protéger son joyau et s’assurer que son talent ne soit pas éclipsé par les projecteurs de la vie privée. Pour Yamal, le défi est clair : briller avec le ballon, et mettre sa carrière avant tout le reste.

