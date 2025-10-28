Luis Enrique rêve d’attirer Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone, et pousserait sa direction à formuler une offre jamais vue. Le PSG est prêt à faire trembler l’Europe.

Luis Enrique ne lâche jamais ses obsessions. Depuis qu’il a pris les commandes du PSG, l’Espagnol nourrit un rêve presque obsessionnel : faire venir Lamine Yamal à Paris. Le joyau du FC Barcelone, 18 ans, considéré comme le futur crack absolu du football mondial, fascine littéralement l’entraîneur parisien. Et selon Hespress, ce rêve pourrait se transformer en une offensive démesurée sur le marché des transferts.

Le technicien espagnol aurait réussi à convaincre sa direction d’explorer une piste que beaucoup jugent impossible. Le PSG prépare une offre historique pour tenter de faire céder le Barça, pourtant catégorique sur l’intransférabilité de son prodige. Mais Luis Enrique, qui connaît bien la maison blaugrana pour l’avoir dirigée, sait qu’aucune situation n’est figée dans le football moderne. Et si Paris frappe assez fort, tout peut arriver.

Au sein du club parisien, on parle d’un investissement colossal, à la hauteur du talent hors norme de Yamal. L’idée serait de proposer une somme jamais atteinte par le PSG, voire dans l’histoire du football, pour convaincre le Barça de lâcher celui qui incarne leur avenir. Une manœuvre risquée, mais assumée. Car après le départ de Mbappé, le PSG cherche un nouveau visage pour son projet, un joueur capable d’incarner la nouvelle ère parisienne, plus jeune, plus spectaculaire, plus ambitieuse.

« Rien n’est impossible dans le football »

Luis Enrique, de son côté, ne doute pas une seconde. Pour lui, Yamal est bien plus qu’un simple espoir : c’est le futur du football mondial. Sa maturité balle au pied, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence à tout moment en font une pépite unique, une sorte de mélange entre Messi et Neymar dans l’esprit de certains observateurs.

Reste à savoir si le Barça pourra résister. Le club catalan traverse encore une situation financière fragile, et même si Yamal est intouchable sportivement, un chèque gigantesque pourrait redistribuer les cartes. À Paris, on y croit. « Rien n’est impossible dans le football », aurait glissé un proche du vestiaire parisien. Luis Enrique le sait.